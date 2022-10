Así es el apartamento de Mimi Morales, la mueva y secreta novia de ‘El Güero’ Castro

La actriz colombiana Mimi Morales, de 46 años y quien sostiene una relación sentimental en secreto con el productor José Alberto ‘El Güero” Castro, quien es 13 años mayor, vive en un muy lindo y acogedor apartamento en Ciudad de México.

Por medio de una serie de fotos y videos, la actriz de ‘Los Ricos También Lloran’ nos ha permitido conocer algunas habitaciones de su hogar, siendo la recámara su sitio favorito.

Cocina

Su cocina, que es semiabierta y nada amplia, está equipada con alacenas de tono claro, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que puede funcionar para preparar los alimentos, pero también como desayunador.

Sala

Su sala, ubicada justo a un costado de la cocina y junto a un mueble antiguo, cuenta con sofás y mesa de tono chocolate, así como con un colorido cuadro colgado en una de sus paredes. View this post on Instagram A post shared by MIMI MORALES (@mimimoralesoficial)

Recámara

Su recámara, uno de sus espacios favoritos, está conformada por una cama grande con cabecera de tono crema, con mesas laterales blancas y con un floreado papel tapiz. View this post on Instagram A post shared by MIMI MORALES (@mimimoralesoficial)

La habitación es completada por un amplio vestidor y por un baño completo. View this post on Instagram A post shared by MIMI MORALES (@mimimoralesoficial)

Gimnasio

A pesar de que su apartamento no es nada amplio, ese no fue un impedimento para que Mimi montara un gimnasio en casa, donde goza de una bicicleta fija y de todo tipo de equipo para hacer una rutina de ejercicio muy completa. View this post on Instagram A post shared by MIMI MORALES (@mimimoralesoficial)

Roof garden

Aunque el roof garden no es suyo, sino que lo comparte con todos sus vecinos, no ha sido un problema para que la actriz de Cartagena de Indias nos presuma su belleza desde ahí. View this post on Instagram A post shared by MIMI MORALES (@mimimoralesoficial)

Esa parte de su hogar está dotada de césped artificial y de diferentes muebles de exterior para las connivencias familiares. View this post on Instagram A post shared by MIMI MORALES (@mimimoralesoficial)

Sigue leyendo:

Conoce la mansión estilo veneciano que Cher vende en Malibú por $85 millones de dólares

Periodista asegura que Gaby Spanic podría ser embargada tras ganarle demanda por daño moral

Aseguran que Piqué y Clara Chía tienen nuevo nidito de amor muy cerca de la casa de Shakira

Así es en fotos la casa que Zendaya le compró a su papá con parte de su millonaria fortuna