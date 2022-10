Banda El Recodo triunfa en Madrid. El regional mexicano se impone en España

España recibió de brazos abiertos a la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga. La agrupación de regional mexicano dio un concierto multitudinario en La Plaza Mayor de Madrid y causaron estragos y euforia colectiva al tiempo que dejaron el nombre de México por todo lo alto.

Uno de los lugares más emblemáticos de Madrid es justo es plaza. el lugar estaba abarrotado de turistas y españoles que se acercaron para escuchar lo mejor de la música del regional mexicano con La Banda El Recodo de Cruz Lizárraga. No hay duda que siguen siendo de los más grandes de México y así lo dejaron saber cuando dieron el todo por el todo en tarima. Seguimos escribiendo nuestra historia, inspirados por la encomienda que nos dejara Don Cruz Lizárraga, llevar la música de banda a todos los rincones del mundo. 🇲🇽



GRACIAS por ser parte de nuestra historia, que se seguirá escribiendo por todo el mundo 🌍 #ElRecodoEnMadrid pic.twitter.com/jbTUxIFyX5— Banda El Recodo de Cruz Lizarraga (@ElRecodoOficial) October 13, 2022

Ya cuando cayó el sol, finalmente hizo acto de presencia la agrupación Banda El Recodo. Habían 10 mil personas aglomeradas que disfrutaron de la presentación por casi hora y media. Todo esto ocurrió en el marco de la Semana de la Hispanidad en Madrid, España. View this post on Instagram A post shared by Banda El Recodo de Cruz Lga (@elrecodooficial)

“El Corrido de Mazatlán”, “Mi Gusto Es”, “El Sinaloense”, “Consecuencia De Mis Actos”, “Y Llegaste Tú”, “Pena Tras Pena”, “Te Presumo”, entre muchos éxitos fueron parte de este show que marca la historia no sólo de EL RECODO sino también de los madrileños y miles de turistas afortunados que estuvieron presentes en este inolvidable show. View this post on Instagram A post shared by Banda El Recodo de Cruz Lga (@elrecodooficial)

Las sorpresas en esta noche no podían faltar y fue con la canción de “El Toro Mambo” y todo un show que desplegó el folklore, el colorido y la alegría de México a través de bailarines tradicionales, mariachis y hasta las reinas del carnaval de Mazatlán. Además no perdieron la oportunidad de invitar a todos los presentes a visitar México y toda la magia que habita en él. Sin duda, La Banda El Recodo de Cruz Lizárraga es todo un orgullo azteca. View this post on Instagram A post shared by Banda El Recodo de Cruz Lga (@elrecodooficial)

