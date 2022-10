Cazzu, novia de Christian Nodal, llega a México con su Nena Trampa Tour

La rapera argentina, Juliet Emilia Cazzuchelli, más conocida en el mundo artístico como Cazzu, anunció que incluyó varias ciudades de México en su “Nena Trampa Tour”. Los fans de la novia de Christian Nodal podrán disfrutar de toda la sensualidad de la cantante de género urbano de cerquita.

Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey son las 4 ciudades de México que tendrán la oportunidad de disfrutar del talento de Cazzu, quien es considerada una de las exponentes más relevantes de la última década del trap.

Hay que resaltar que en la actualidad Cazzu no sólo es reconocida en México por su música, sino además por mantener una relación amorosa con el popular Christian Nodal, quien a su vez canceló su 'Forajido Tour' en Pachuca, para asistir a los primeros conciertos que presentó su novia en Buenos Aires, Argentina.

Ahora es México el país escogido para continuar con su gira Nena Trampa y deleitarnos con la interpretación de grandes éxitos como “Turra”, “Maléfica”, “Mucha data”, “Animal” y muchos más.

La preventa comienza el próximo lunes 17 de octubre, a través del sistema de Tickermaster. Hasta el momento, estas son las fechas confirmadas:

Ciudad de México – 26 de noviembre – Coca-Cola Flow Fest

Guadalajara – 27 de noviembre – Guanamor Teatro Studio

Puebla – 29 de noviembre – Auditorio GNP Seguros

Ciudad de México – 1 de diciembre – Salón La Maraka

Monterrey – 2 de diciembre – Coca-Cola Flow Fest

El Tatuaje de Christian Nodal en honor a Cazzu

La también llamada "Jefa del Trap", Cazzu, ha mencionado que siente una atracción especial por los arácnidos; en sus videos tienen a tomar protagonismo, en sus prendas de vestir también y por supuesto lleva unos cuantos tatuados en su piel.

Por su parte, Nodal se tatuó en la cara una pequeña telaraña, específicamente en la frente; esto después de ocultar los que se había realizado en homenaje a Belinda, su ex prometida.

Y, si quedaba alguna duda del amor que siente el mexicano por la argentina, pues todo parece indicar que se siente muy orgullo de estar con ella. La hizo parte del videoclip de su más reciente promocional “La Siguiente”, el cual comparte con Kany García.

Aunque no aparece la cara de Cazzu, es evidente su aparición en el minuto 2:44 acostada junto a Kanny; con su pecho al descubierto. Ahí se logra ver el tatuaje de rostro animado que tiene en el abdomen y que muchas veces ha mostrado en sus redes sociales.

