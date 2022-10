Horóscopo chino de hoy 13 de octubre: las predicciones para cada signo

Siguen pasando las hojas del calendario y pronto llegaremos a la mitad del mes de octubre. Este 13 de octubre estará regido por el cerdo de tierra y su energía es propicia para que “saques” de tu vida todo aquello que ya no quieran en ella. El inicio de dietas, con la respectiva asesoría profesional, estará muy favorecido este día.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Al momento de buscar cuál es tu signo zodiacal, además del año, también debes tener en cuenta tu día de nacimiento, pues de acuerdo a los principios de la astrología china, cada año solo inicia hasta el 4 de febrero, por lo tanto, quienes hayan nacido antes de ese día se considera que lo hicieron en el año inmediatamente anterior. Por ejemplo, si tu fecha de nacimiento es el 19 de enero de 1991, tu signo zodiacal es el caballo y no la cabra.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

No es aconsejable que las ratas se dejen llevar por sus impulsos durante este día. Cualquier exceso en el que incurran podría traerles muchos inconvenientes. Así que piensen dos veces antes de actuar. La estrella de la fertilidad los acompaña este día y la posibilidad de un embarazo está aumentada.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El cerdo le sugiere a los regidos por el buey que sean muy cuidadosos con su dinero. Ellos suelen hablar “sin filtro” sobre sus pertenencias y esto atraerá a personas que querrán aprovecharse de ellos y estafarlos. Hoy, la estrella de los robos estará aumentada y el buey deberá tenerlo presente durante todo el día.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Es importante que quienes nacieron en los años del tigre dediquen un espacio del día a su salud. Hay algunos malestares leves que han estado ignorando, pero no es conveniente que sigan aplazando su visita al doctor. Es mejor que acudan a un chequeo de rutina y no que deban visitarlo de urgencia y con dolencias mayores.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Al conejo podrían romperle el corazón este día. Su actual pareja o la persona con quien estaba saliendo desde hace un par de semanas tomarán la decisión de continuar su camino en soledad. No se aíslen, busquen apoyo en las mujeres más cercanas y consuman agua energizada con cuarzo rosa. Lleven un día a la vez.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El explosivo dragón podría tener algunos inconvenientes en su oficina. Su carácter lo llevará a transarse en discusiones, queriendo imponer su opinión. El cerdo les sugiere a los dragones que asuman una posición conciliadora y prefieran escuchar y equilibrar todas las opiniones. Si escuchan este consejo y actúan con calma, muy seguramente sus superiores tendrán en cuenta esta habilidad muy pronto.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El cerdo es el antagonista de la serpiente. Esta condición astrológica le puede provocar a los regidos por la serpiente inconvenientes y retrasos. Si durante este día necesitan desplazarse en largos trayectos, es importante que estén pendientes de sus pertenencias y documentos importantes, pues corren el riesgo de extraviarlos.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El cerdo le ayudará al caballo para que puedan poner puntos finales. Hay algunas relaciones, sentimentales, comerciales o laborales, que no están satisfaciendo a los regidos por este animal, pero no saben cómo terminarlas. Hoy, las estrellas los favorecerán para que puedan hacerlo de la mejor manera posible, sin herir sentimientos o dejar asuntos pendientes.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Buenas noticias tocarán la puerta de los regidos por la cabra. Es cierto que no ha sido un año fácil, en parte por la actitud con que han asumido las situaciones, creándose mal karma. Pero hoy, las oportunidades llegan y es importante que estén atentos a aceptarlas de inmediato, pues varias personas estarán ansiosas por “echarles mano” ante cualquier descuido de la cabra.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

No es un día para que quienes nacieron en los años del mono intenten salir de la rutina. Si bien, se sienten atrapados en el día a día y sueñan con nuevas actividades, hoy no es propicio que intenten llevarlas a cabo. Por el contrario, procuren tener un día en calma y dediquen un espacio para planear sus proyectos, pero no vayan más allá. Consuman te de jengibre y cúrcuma que les ayudará a regular sus emociones.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El cerdo le sugiere a los regidos por el gallo que eviten prestar o pedir prestado dinero. Sus finanzas podrían verse seriamente afectadas y por mucho tiempo. Así que, aunque consideren que es poco dinero o crean que pueden suplir con sus compromisos pronto, la energía podría cambiar en cualquier momento y llevarles sus planes al traste.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El día es perfecto para que los regidos por el perro adquieran algún nuevo conocimiento. Puede ser relacionado con su trabajo o incluso con un hobby. Lo importante es que aprovechen la energía de hoy, ya que durante el año del conejo, que cada vez está más cerca, deberán echar mano de todas las herramientas que tengan para poder materializar sus proyectos.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La energía propia le ayudará a los regidos por el cerdo a recomponer lazos rotos. La estrella del perdón los acompañará hoy, así que aprovéchenla para buscar a aquellas personas que hirieron, especialmente si son mujeres cercanas. Por otro lado, los padres de cerditos del 2007 deberán armarse de paciencia, ya que este día estarán muy rebeldes.