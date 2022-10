La Reina del Sur, Kate del Castillo, estuvo con Jimmy Fallon y alzó el nombre de México

No cabe duda de que la actriz mexicana, Kate del Castillo, nació para darle vida a Teresa Mendoza y es que gracias a su interpretación, ‘La Reina del Sur’ se ha convertido en una de las series más famosas de la cadena Telemundo. Al punto, que estuvo en calidad de invitada con el reconocido presentador y humorista Jimmy Fallon.

La presentación de la próxima temporada de La Reina del Sur está pautada para el 18 de octubre, y Kate del Castillo promete volver a captar la atención del público con sus escenas repletas de adrenalina, la trama de cada uno de sus personajes y por supuesto los casos que siguen. La mexicana le contó todo esto a Jimmy Fallon en su ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’.

Asimismo, Kate de Castillo aseguró que esta producción hará sentir orgullosa a América Latina, y a través de sus redes sociales publicó un avance de lo que podrán ver en este material audiovisual, basado en el libro del escritor Arturo Pérez Reverte.

“Fuimos a cinco países diferentes. (…) Si no eres latinoamericano, tú conocerás cómo está hecha América Latina”, mencionó Kate, quien también agregó: “Si tú eres latinoamericano, te sentirás orgulloso porque mostraremos lo magnífico que tiene Latinoamérica”.

Haciendo referencia a esta última temporada, Kate del Castillo contó que a diferencia de las pasadas, en esta oportunidad el narcotráfico no tiene tanto protagonismo, porque prefirieron un thriller político y no dejar a un lado la acción.

“Son 60 episodios cada episodio es mejor que el otro. Estaba como ‘Dios mío, cada uno es como una película’. Es por ello que estoy muy emocionada”, puntualizó la estrella.

La Reina del Sur por Netflix y Telemundo

La serie protagonizada por Kate del Castillo, en compañía de Humberto Zurita, Salvador Zerboni, Gabriel Porras, Paola Núñez y muchos más; es un programa de televisión producido por Telemundo Global y RTI Televisión. View this post on Instagram A post shared by Kate del Castillo (@katedelcastillo)

Esta producción de drama criminal está basada en la novela homónima del autor español Arturo Pérez-Reverte, adaptada por Roberto Stopello y Valentina Párraga. View this post on Instagram A post shared by Kate del Castillo (@katedelcastillo)

Para su primera temporada (63 episodios) contaron con un presupuesto de 10 millones de dólares, convirtiéndose entonces en la novela más cara que hasta la fecha habría producido Telemundo y el éxito obtenido llevó a la producción a trabajar en dos temporadas más; la segunda se estrenó en abril de 2019 (60 episodios) y la tercera está próxima a estrenarse, el 18 de octubre de 2022. Rodrigo Varela

