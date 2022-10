Aleida Núñez presume sus curvas de infarto y “piel canela” mientras posa con bikini blanco

Aleida Núñez es conocida por su trabajo como actriz y cantante, pero en meses recientes ha dado de qué hablar por lucir sus curvas con seductoras prendas, en especial desde que anunció el lanzamiento de su página aleidavip.com, en la que complace la pupila de sus fieles admiradores con imágenes subidas de tono.

Pero en esta ocasión, la también modelo de 41 años decidió compartir un poco de la sesión fotográfica que realizó para sus fanáticos y que fue publicada en las páginas de la revista TVNotas, postales en las que posó con un traje de baño mínimo que resaltó su curvilínea silueta junto al título: “Piel canela“.

Y es que, vistiendo un bikini blanco, fue como la estrella de televisión de 41 años se lució en más de una ocasión y no dudó en presumirle a través de su perfil oficial de Instagram, en donde compartió un video en el que se le ve mientras pasa las páginas de la publicación mexicana.

“Fotos únicas especialmente para ti“, escribió la cantante junto al clip que agradecieron sus seguidores.

Y aunque en esta ocasión las imágenes no fueron suficiente para sus admiradores, poco antes compartió una postal más en la que apareció acostada sobre un sofá mientras viste un conjunto de perlas con transparencias, prendas que permitieron ver sus curvas y estilizadas piernas. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

El revelador atuendo atrajo todas las miradas en otra fotografía, pero en ella Aleida posó dando la espalda a la cámara para dejar ver únicamente la diminuta falda en forma de triángulo con la que expuso su retaguardia para elevar la temperatura.

“Esos besos que se quedan tatuados“, fue la frase con la que la nacida en Lagos de Moreno, Jalisco, acompañó la postal que generó cerca de 100 mil reacciones en forma de corazón y cientos de comentarios en los que le dejaron un piropo para confirmar la belleza que posee. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

La belleza y sensualidad de Aleida Núñez ha quedado expuesta en varias ocasiones, muestra de ello fue la breve grabación con la que enamoró a miles mientras posa con un conjunto de lencería de dos piezas y botas altas. View this post on Instagram A post shared by Contenido VIP (@contenidovip.agencia)

