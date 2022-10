Así era la casa de Andrés Cuervo, el cantante colombiano que murió en brazos de su esposo

El cantante colombiano Andrés Cuervo, quien perdió la vida a los 40 años en París, Francia, cuando estaba en brazos de su esposo, solía vivir en una muy linda casa, la cual gustaba presumir por medio de sus redes sociales.

La propiedad contaba con un estilo propio, pues el intérprete de ‘La Receta’ no quería que su morada no tuviera personalidad, sino que le gustaba que proyectara lo que él era como persona.

Cocina

Su cocina era abierta y muy amplia. Estaba equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central que utilizaba para preparar exquisitos platillos. View this post on Instagram A post shared by Andrés Cuervo (@andrescuervooficial)

Comedor

Su comedor, ubicado justo a un costado de la sala y de un gran ventanal, contaba con una mesa de color marrón con espacio para ocho sillas de tono beige y por una espectacular lámpara de techo. View this post on Instagram A post shared by Andrés Cuervo (@andrescuervooficial)

Sala

La sala estaba conformada por unos sofás en distintos tonos de gris, por una mesa de centro blanca, por un espejo con marco blanco, por unas lámparas de diseño muy original, por una chimenea eléctrica y por unos pintorescos cuadros. View this post on Instagram A post shared by Andrés Cuervo (@andrescuervooficial)

Recámara

Su recámara estaba compuesta por una cama grande con cabecera y base gris, por dos mesas de noche, así como por dos muy originales cuadros. View this post on Instagram A post shared by Andrés Cuervo (@andrescuervooficial)

Desde su dormitorio tenía unas espectaculares vistas de un valle gracias a sus enormes ventanales. View this post on Instagram A post shared by Andrés Cuervo (@andrescuervooficial)

Sigue leyendo:

Doña Rosa presume orgullosa la casa que le regaló Lupillo y Juan le da con todo a Mayeli

Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, muestra en video la transformación de su linda casa

Así es el apartamento de Mimi Morales, la mueva y secreta novia de ‘El Güero’ Castro

Periodista asegura que Gaby Spanic podría ser embargada tras ganarle demanda por daño moral