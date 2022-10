En hilo dental, Becky G moja sus atributos en “La Ducha” junto Greeicy, Tini y Elena Rose

¡Caliente y ardiente! Así están las imágenes del nuevo videoclip de Elena Rose, que acompaña a su tema “La Ducha Remix”, en el cual comparte éxito junto a Becky G, TINI, María Becerra y Greeicy. La cantante de origen Mexicano e intérprete de “MAMIII” junto a Karol G dejó muchos botando la baba al publicar un adelanto donde se ve vistiendo un hilo dental al tiempo que entra a la ducha.

A pocas horas de su estreno, las reproducciones de La Ducha Remix suben como la espuma y es que esta producción deja claro lo que es el empoderamiento femenino. Además trae consigo un derroche de sensualidad por parte de Becky G, TINI, María Becerra y Greeicy. La canción tiene como objetivo principal brindar un mensaje de liberación sexual a través de su letra y mostrar lo que puede pasar por la cabeza de una mujer, pensando en el chico que le atrae, mientras está en la ducha.

A pesar de que son distintos estilos musicales y vocales, el junte de las estrellas con Becky G, quien es la que más tiempo y experiencia tiene en la industria musical, ha sido todo un ¡boom! View this post on Instagram A post shared by Samanta26♥️ Lisa28♥️ (@violetta.girls_2628)

Y, como todo buen tema, por supuesto está acompañado de un videoclip que hace vibrar la mente, las escena hot van en perfecta sincronía con la letra de la canción. Elena Rose, Becky G, TINI, María Becerra y Greeicy empañaron los lentes de las cámaras y dejaron salir su lado más erótico en esta producción. View this post on Instagram A post shared by Greeicy fans (@greeicy.estilo)

“Pasó orgánico y natural. Estas chicas no son solo Diosas que admiro, sino mis amigas. Este remix para mi representa que las mujeres si estamos puestas para apoyarnos en la industria y queremos que la disfruten un montón”, expresó Elena Rose. View this post on Instagram A post shared by Elena Rose (@elenarose)

Por su parte, escasos segundos de las imágenes de Becky G se han hecho virales en redes sociales luego de que ella las publicara en las historias de su perfil. Aunque ella misma se encargó de censurarlas. Desde entonces, los halagos no se han hecho esperar, sus más fieles seguidores se han hecho sentir.

“Demasiado hermosa y bella”, “Me encanta”, “Todo un espectáculo”; son los más relevantes en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Elena Rose (@elenarose)

Becky G prepara el lanzamiento de su próximo álbum

Con tan solo 25 años, Becky G ha logrado posicionarse entre los más altos lugares del género urbano, temas como “Fulatino”, “Sin Pijama”, “Cuando Te Bese”, “Mayores” y “Mala Santa”, le han generado un increíble éxito.

Ahora, se prepara para el estreno de su próximo álbum. Contará con colaboraciones de otros artistas, entre ellos Daviles de Novelda, con quien reveló lanzará el tema “Amantes”: “Es una canción tan, tan. Para mí es muy divertido porque es una mezcla de varios géneros. Hay un poquito de bachata, flamenco, pop, de lo urbano y, si eres fan de Becky G, sabes que mi último álbum ‘Esquemas’ es un orgullo poder presentarlo al mundo porque me representa de una manera tan real”, comentó al programa ‘El Hormiguero’, haciendo referencia a su nuevo trabajo.

