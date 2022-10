Eva Longoria abre su vestido, saca la pierna y muestra el sostén en un Dolce & Gabbana

La actriz de Hollywood, Eva Longoria, subió la temperatura en Instagram al compartir parte de una sesión de fotos que se hizo en un castillo medieval y en medio de lo que parecía ser un laberinto de plantas. Ahí se abrió su vestido Dolce & Gabbana y mostró la pierna hasta arriba, donde la pieza solo se detenía por un broche.

El resto era el cuerpo de Eva Longoria mostrando piel por doquier. Por supuesto esto hacía que también mostrara de arriba adicional de su escote de muslo que dejaba uno de sus atributos más admirados, las piernas. Sin miedo a nada la actriz de origen mexicano posaba con un Dolce & Gabbana y caminaba en el interior y en las afueras de la locación haciendo que muchos se pusiera a sudar en las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Charlene E Roxborough Konsker (@charroxstylist)

Eva Longoria es una fiel fanática de la moda y, aunque en el diario, usa ropa bastante deportiva y casual, cuando le toca vestirse de gala, deja todos impactados con su belleza y sensualidad. Tal fue el caso de este último photoshoot, donde dejó más que claro que a sus 47 años es la envidia de muchas jovencitas. View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Una de las protagonistas de la afamada serie televisiva Desperate Housewives estuvo hace pocos días en el Paris Fashion Week, ahí hizo gala de su belleza también con varios atuendos que evidenciaron que tiene una figura de infarto. View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Eva Longoria y su rutina de ejercicios

A Eva siempre le ha gustado ejercitarse pero, de la pandemia para acá, no para de realizar horas de entrenamiento físico. Sobre todo desde que se unió a una campaña donde promociona una especie de trampolín. En él se pueden hacer distintas rutinas y lo mejor de todo, quemas cientos de calorías por solo rebotar. View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

También le gustan los ejercicios funcionales. Crossfit y Bootcamp están en su lista. Aunque no haga una clase de esto específicamente. Sus sesiones incluyen muchos de los ejercicios que estas disciplinas enseñan. Los resultados son estupendos y si no vean el cuerpo de la esposa del afamado ejecutivo mexicano, Pepe Bastón. View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

El Tequila Casa del Sol de Eva Longoria

Eva Longoria también es toda una empresaria. Junto a su esposo han invertido en varios negocios como cerveza, empresas de comunicaciones como Univision Radio, un equipo de fútbol en México y también el Tequila Casa del Sol. View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Eva ha puesto justo cuidado en promocionarlo personalmente y en escoger los embajadores de su maraca. De una manera muy divertida puedes conseguirte a la actriz de Hollywood sirviendo margaritas hechas por ella si el Tequila Casa del Sol está en el evento. No cabe duda que su humildad se conserva intacta y su sentido del humor es su gran gancho. View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

