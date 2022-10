Fan de Servando y Florentino se desnudó en pleno concierto… Sí, los hermanos Primera, estaban presentándose en la Guaira, Venezuela, cuando una eufórica seguidora no solo se quitó la camisa, sino también el sostén quedando con lo senos totalmente al descubierto.

Servando y Florentino, junto a su banda, comenzaron la ultima etapa de ‘En Tu Ciudad World Tour’, que le antecede al ‘bonus’ llamado ‘El Último y Nos Vamos’, en donde repetirán 5 ciudades del mundo de las 65 en donde tocaron.

Servando y Florentino. Foto: S&F

Con varios conciertos en su país natal, Venezuela, y antes de tocar el 10 de diciembre en Caracas, se presentaron en Maracai, con un nuevo Sold Out, algo que se repitió en toda la gira que abarcó Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Pero la emoción de los presentes, en especial de las fans fue tan eufórica, que no sabemos si por el calor, por superar a la fan de Ricardo Arjona o por llamar la atención, una chica que estaba entre el público se quedó semidesnuda.

Servando y Florentino estaban cantando ‘Alíviame’ y parece que esta fan enamorada (como el tema), decidió sacarse lo que le ‘pesaba’, No solo se quitó el sostén, sino que hasta lo usó casi como de porra de chillider, y la revoleó mientras bailaba girando el tema de sus ídolos al son de “Ali, ali, ali, alíviame los sueños”.

Servando y Florentino. Foto: S&F

Lo peor de todo para la chica, es que si bien varios fans tomaron videos como el que verás al final del artículo, estaba un poco lejos y los hermanos Primera ni se enteraron del detallazo de su espectadora. Aunque seguro, al ver esta nota, podrán dedicarle unas palabras a su acto de valentía o de ¡inconsciencia!

Como te hemos contado estuvieron 10 años fuera de los escenarios, pero su manager Oswaldo Ponte Jr. no solo logró el regreso, después del experimento que hicieron en la pandemia, con un concierto vía streaming llamado ‘En Tu Cuarto’, sino que los llevó a una de las giras más ambiciosas y completas de toda su carrera.

Sí, ‘Los Chamos del Valle’, los eternos Salserín, junto a muchos de sus excompañeros que hoy forman parte de sus músicos, recorrieron 2 continentes, 16 países, 55 ciudades, en donde más de 120 mil fans alrededor del mundo se dieron cita para escuchar esos temas que marcaron su vida, desde su infancia, adolescencia, hasta la adultez, pues la mayoría crecieron con ellos.

Luego de esta gran gira, comenzarán ‘El Último y nos Vamos’, repitiendo 5 de las 65 que visitarán cuando terminen este tramo. Estarán el 29 de noviembre en Madrid, España; el 10 de diciembre en Caracas, Venezuela; el 14 de diciembre en Bogotá, Colombia; el 20 de diciembre en Buenos Aires, Argentina.

Y en Estados Unidos, repetirán una de las ciudades más emblemática de los latinos y donde hay una gran migración venezolana, Miami. Se presentarán el 15 de diciembre en nada más y nada menos que en el FTX Arena de Miami, donde solo tocan los artistas más cotizados del mundo.

MIRA AQUÍ LA LA FAN DE SERVANDO Y FLORENTINO CUANDO SE QUITA EL SOSTÉN: View this post on Instagram A post shared by Mandy Fridmann (@mandyfridmann)

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Servando y Florentino: Luego de la exitosa gira por Latinoamérica y Europa comienzan el tour en Estados Unidos

•Chyno Miranda: Todo lo que pasó en el concierto que organizaron sus amigos para salvar su vida

•Ricardo Arjona: Habla la mujer que se desnudó en su concierto