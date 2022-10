Horóscopo chino de hoy 14 de octubre: las predicciones para cada signo

Las predicciones del horóscopo chino tienen como objetivo principal dar recomendaciones sobre las actividades más favorables para cada día. Estas predicciones, más que adivinaciones, son cálculos y comparaciones que se elaboran a partir de la relación que tienen entre sí los diferentes signos del zodiaco chino.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es importante tener en cuenta que el año no es siempre el único factor para determinar tu signo zodiacal, ya que, el día también se debe considerar, pues si naciste antes del 4 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior, pues, de acuerdo a los preceptos de la astrología china, el año solo inicia hasta ese día.

Para hoy 14 de octubre, el animal regente será la rata de metal y su energía será propicia para aumentar todo lo que se haga este día. Así que fíjate muy bien en todo lo que digas y lleves a cabo, para evitar que algo negativo se te regrese aumentado.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La regente del día debería aprovechar su propia energía para perdonar y perdonarse. No es bueno que sigan acumulando rencores y malos sentimientos. Por el contrario, ya es hora para que se liberen y puedan mirar al futuro sintiéndose más “livianos”. Si alguien los ofendió simplemente sigan su camino, pero no carguen algo que no les corresponde.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La rata le recomienda a los regidos por el buey que le apuesten al trabajo en equipo. Este día puede traerles importantes recompensas de todo tipo, siempre y cuando se apoyen y ayuden a soportar su grupo de trabajo. Los búfalos se caracterizan por tener muy buenas ideas, así que, apórtenlas, compartan sus experiencias y reconozcan lo que los demás pueden hacer. Al final del día recibirán una sorpresa.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Quienes nacieron en los años del tigre deberán evitar, a toda costa, romper la ley. Cualquier infracción que cometan este día les puede generar muchísimos problemas de toda índole. Así que hoy estén más atentos que de costumbre, sean precavidos, conduzcan con cuidado y no se dejen convencer por alguien para realizar cualquier actividad de la cual ustedes tengan alguna duda.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Es importante que los regidos por el conejo controlen sus gastos. Si bien el dinero ha estado fluyendo positivamente, esto puede cambiar repentinamente y es mejor que las liebres cuenten con algún ahorro adicional. Además, algunas personas se han estado acercando a ustedes solo para aprovechar su dinero y esto les está desequilibrando su presupuesto.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La semana ha sido de altibajos para los dragones. Esto, lógicamente ha afectado su flujo de energía. Por esta razón, la rata les sugiere que aprovechen la tarde y la noche para reunirse con familiares y amigos. Cuéntenles sus pensamientos y sentimientos, seguramente en ellos encontrarán el apoyo y los consejos que necesitan para solucionar algunos asuntos pendientes.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La rata quiere llamarle la atención hoy a las serpientes. Los regidos por la serpiente suelen confiar ciegamente en los demás, y pese a que esto les ha traído muchos problemas a lo largo de su vida, se niegan a aprender la lección. Es muy importante que hoy no se dejen llevar por falsos lisonjeos, pues hay personas que se quieren aprovechar de ustedes. Escuchen su intuición.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

La rata es la antagonista del caballo. Debido a este choque de energías, el día no será el más favorable para los regidos por este signo. Lo mejor que pueden hacer los caballos es mantener su rutina y evitar iniciar cualquier actividad importante. Si está dentro de sus posibilidades no agenden reuniones y regresen temprano a casa, pues se podrían sentir más cansados de lo habitual.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La estrella de la calamidad acompaña a las cabras durante el día. Esto se traduce en que estarán más propensos a sufrir pequeños percances y accidentes. Por esta razón, es recomendable que eviten practicar deportes de riesgo y manipular herramientas cortopunzantes. También es recomendable que conduzcan con mucha precaución.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La estrella de los romances visitará a los nacidos en los años del mono. Esto, para quienes están solteros, será una gran noticia, pues provocará que varias personas quieran entablar alguna relación con los monos. Pero, para quienes ya tienen una relación estable, será peligroso, pues les traerá riesgos de infidelidades, así que es mejor que sean cuidadosos y eviten cualquier problema.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Los gallos no suelen medir sus palabras y muchas veces confunden sinceridad con grosería. Pero hoy, especialmente, deberán “morderse la lengua” y pensar dos veces antes de hablar, pues la estrella de los conflictos los acompaña y podrían terminar enfrascados en discusiones y enfrentamientos, especialmente con personas del sexo opuesto.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La salud propia y de los miembros más cercanos de su familia deberá ser la prioridad de los perros este día. No ignoren malestares, por más leves que parezcan, especialmente si tienen que ver con el sistema respiratorio. Descansar un poco más este día también les vendrá muy bien, pues su mes apenas está empezando y les traerá muchos retos.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Un excelente día para que los regidos por el perro inicien un ahorro o hagan una inversión. Gracias a la energía de la rata podrán multiplicar su dinero. Eso sí, si van a invertir, primero asesórense muy bien, pues hoy dejarse llevar por una “corazonada” les puede salir muy caro. Si están pensando en adquirir algún bien raíz el día también los favorece para que inicien trámites y averiguaciones.