Jennifer Lopez mostró medio busto junto a Ben Affleck en el desfile de Ralph Lauren

Reaparecieron, Jennifer Lopez y Ben Affleck una vez más se mostraron juntos y felices frente al público. En esta oportunidad se dieron cita en el desfile de Ralph Lauren que se celebró en Los Ángeles, California. JLO llegó como toda una diva con un traje largo que dejaba a la vista medio busto con un descarado escote.

La popular pareja Bennifer asistió al evento para conocer la colección primavera-verano 2023 de la prestigiosa firma y por supuesto se llevaron toda la atención de los asistentes; se comenta que Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron los más fotografiados de la noche.

El estilismo de La Diva del Bronx no pasó desapercibido, para la ocasión JLO escogió un traje de chaqueta negro, con rayas blancas. El atuendo ha sido considerado una versión al estilo 2.0, pues a pesar de ser atemporal, lo convirtió en un elegante vestido wrap que resaltó su figura.

Para completar este increíble outfit lo combinó con un sombrero desgastado de corte cowboy, un elemento popularizado por otras firmas, como Dior. Además un bolso de mano con detalles metalizados, y unos tacones negros.

Por su parte, Ben Affleck vistió con un total look, una vestimenta que no parece ser muy arriesgada, pero que lo hizo lucir como todo un galán.

Los tres vestidos de novia de Jennifer Lopez

En su día especial, Jennifer Lopez contó con la exclusividad de Ralph Lauren, quien se sirvió en diseñar tres exclusivas piezas para la estrella, destacando que, el diseñador siempre ha sido referencia para la también actriz.

Para el vestido que usó durante la ceremonia se cortaron más de 1.000 pañuelos y 500 metros de tela en forma de volantes, así consiguieron una versión etérea del clásico vestido de columna de cuello alto. View this post on Instagram A post shared by Ralph Lauren (@ralphlauren)

El novio también contó con un diseño de Ralph Lauren Couture con un esmoquin blanco clásico, combinado con pantalones y moño negro. View this post on Instagram A post shared by Ralph Lauren (@ralphlauren)

Ralph Lauren vistió a los 6 hijos de JLO y Ben

En la celebración, Jennifer Lopez sorprendió con otros dos diseños; uno de ellos con cascadas de perlas y el otro con estilo silueta de sirena y escote en forma de gota adornado con cristales de Swarovski. View this post on Instagram A post shared by Ralph Lauren (@ralphlauren)

