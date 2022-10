La Arrolladora Banda El Limón lanza “Prefiero estar contigo” y anuncian conciertos

Por fin los fans de La Arrolladora Banda El Limón pueden escuchar lo que prepararon los integrantes de una de las agrupaciones más importantes del regional mexicano. Estrenaron su EP llamado “Prefiero Estar Contigo” y anunciaron una gira de conciertos para llevar de cerquita su nueva música.

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho lanzó nueva música. El EP consta de ocho temas, seis de ellos que ya se lanzaron a cuenta gotas. “Lo mejor que hay en mi vida”, “Ya lloré”, “Por las cosas que sabía”, “Miguel el michoacano”, “Pase y pase”, su gran éxito “Nunca dudes en llamarme”. Esta última es una colaboración con “El Potrillo”, Alejandro Fernández.

La Arrolladora Banda El Limón estrenó de manera inédita dos temas como regalo para sus fans. como novedad, este álbum corto incluye: “Espero” y “Prefiero estar contigo”, canciones que lo enriquecen para beneplácito de los fanáticos.

Esta última es una balada escrita por Edén Muñoz y Luciano Luna, canción que describe una dependencia emocional y que, aún con todos los defectos de la relación, las personas deciden apostar a la misma y no lanzar por la ventana las promesas y los momentos vividos. View this post on Instagram A post shared by @edenmunoz

“Prefiero Estar Contigo” cuenta con la inspiración de grandes compositores como: Horacio Palencia, Espinoza Paz, José Luis Ortega, Ada Olea, Nestor Meneses, Edén Muñoz, entre otros. View this post on Instagram A post shared by Luciano (@lucianolunacompositor)

El estilo inconfundible de “La Arrolladora”, una de las bandas más importante de América Latina, multipremiada y reconocida por la industria musical y el público de todas latitudes, sigue dejando huella y su legado musical cuenta con 17 canciones en el #1 de Billboard, 33 temas dentro del Top 10 de esta lista, más 18 billones de reproducciones globales en plataformas digitales y 3.5 billones en YouTube. View this post on Instagram A post shared by Rene Camacho (@renecamacho_abl)

Asimismo, La Arrolladora Banda El Limón compartió la próximas fechas de su gira de conciertos:

Lunes 17 de octubre, Teatro del Pueblo, Pachuca

Sábado 22 de octubre, Estadio Tlahuicole, Tlaxcala

Viernes 4 de noviembre, Arena GNP Seguros, Acapulco

Domingo 6 de noviembre, Texas Motor Speedway, Fort Worth

Miércoles 23 de noviembre, Chicago View this post on Instagram A post shared by Rene Camacho (@renecamacho_abl)

