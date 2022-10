Geraldine Bazán dio la espalda para presumir su curvilínea silueta en la playa vistiendo mini bikini

Geraldine Bazán se lució en medio de la playa con un diminuto bikini que resaltó la belleza de sus curvas y generó una lluvia de piropos.

La actriz mexicana está viviendo una de las mejores etapas de su vida no solo a nivel profesional con su participación en la telenovela de TelevisaUnivision ‘Corona de lágrimas 2’, la obra de teatro ‘Nosotras lo hacemos mejor’ y la serie ‘Bocetos’, proyectos que ha logrado combinar a la perfección con su faceta de mamá.

Pero sin duda, otro aspecto que la tiene muy contenta es su regreso a la soltería, pues no ha perdido oportunidad de realizar algunos viajes en los que disfruta junto a un selecto grupo de amigos. Y fue desde las playas de Acapulco, Guerreo, en donde la villana de las telenovelas presumió su curvilínea silueta.

Vistiendo un diminuto bikini color negro, Geraldine Bazán dio ligeramente la espalda a la cámara para confirmarle a sus 5.5 millones de seguidores que posee un cuerpo de infarto que es capaz de generar todo tipo de reacciones.

Y así fue, pues en la sección de comentarios sus admiradores no dejaron pasar el momento para hacerle saber lo bella que luce y junto a mensajes como: “Deslumbras y cautivas con tu belleza natural”, “Guapísima”, “¡La más preciosa!”, “Estás divina”, “Sexy cuerpecito” y “La más hermosa”, la lluvia de piropos continuó.

Pero esto no fue todo para los fieles admiradores de la ex de Gabriel Soto, pues también compartió un video en el que se le vio disfrutando de la vida frente al mar, en donde una vez más se lució caminando de espaldas a la cámara con el microbikini que resaltó la belleza de sus curvas. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

Y es que a sus 39 años, Geraldine Bazán sigue gozando de un cuerpo espectacular por lo que en cada oportunidad que tiene lo presume ante la cámara, tal como sucedió hace unas semanas durante el viaje que realizó a Los Cabos, Baja California Sur, en donde modeló un traje de baño de dos piezas en color plateado. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

La dosis de belleza y sensualidad se repitió junto a una postal más que acompañó con la frase: “Ella es un desastre de caos hermoso”, con lo que nuevamente recibió el reconocimiento de miles de seguidores. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

