Horóscopo chino de hoy 15 de octubre: las predicciones para cada signo

El buey de metal será el encargado de imprimir su energía a este sábado 15 de octubre. Hoy es importante no cometer ningún tipo de injusticia, ser muy puntual y no prometer nada que no vayas a cumplir.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda también tener presente que, para la astrología china, el año inicia el 4 de febrero, por esta razón, quienes hayan nacido antes de ese día, tendrán como signo zodiacal al animal regente del año anterior, pues realmente lo hicieron en ese año. Así, si tu fecha de nacimiento es el 10 de enero de 1998, tu signo es el buey, pues para esa fecha aún no iniciaba el año del tigre.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

El día es propicio para que los regidos por la rata pongan en orden sus pensamientos y sentimientos. No pueden continuar ignorando sus emociones y permitiendo que su cabeza se convierta en una “maraña” de temores y ansiedad. Es hora de tomar decisiones, por más difíciles que parezcan, pues continuar esperando solo los afectará más.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El regente del día tendrá la energía a su favor. Hoy, puede aprovechar para presentar solicitudes ante personas y entidades en posición de superioridad, ya que es más factible que la balanza se equilibre y obtenga respuestas favorables a sus intereses. Así que, pueden aprovechar el día para solicitar préstamos bancarios, aplicar a becas o nuevos empleos, adelantar trámites gubernamentales, etc.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El buey les recomienda a los tigres que practiquen alguna actividad física. A diferencia de otros días, donde la estrella de los percances los acompañó, hoy, su energía se estabilizará mejor si mueven su cuerpo. Realicen alguna caminata, bailen, hagan ejercicio o yoga, todo les permitirá equilibrarse y sentirse renovados. Esta noche aprovechen para verse con amigos, será un encuentro muy favorable para ustedes.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Un día de buenas sorpresas. Desde temprano, el buey, alegrará el día de los conejos de muchas maneras. Algún billete en el suelo, una noticia inesperada, una propuesta laboral. Pero en definitiva donde mejor que le irá a los regidos por el conejo es en el amor, pues hoy podrían conocer una persona que ponga su vida, felizmente, de cabeza.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El regente del día le sugiere a quienes nacieron en los años del dragón que sean muy puntuales con sus deudas. Honren su palabra y efectúen todos los pagos que tengan pendientes para este día o, por lo menos, “denle la cara” a sus deudores. Es muy importante que sigan este consejo, pues su reputación podría verse gravemente afectada por un incumplimiento.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Con varias estrellas a su favor, la serpiente debería aprovechar el día para iniciar los proyectos que tienen pendientes. Pónganse manos a la obra en aquellos asuntos que no han querido o podido iniciar, especialmente los que se relacionen con su trabajo y profesión. Tengan mucho cuidado al comprometerse o prometer algo, ya que, si no cumplen, el universo podría darles una lección que no les va a gustar.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Regresa la estrella del romance a acompañar a quienes nacieron en los años del caballo. Sin embargo, y por condiciones adicionales de la energía del día, no traerá romances sólidos y tranquilos, sino que, por el contrario, las relaciones que se inicien hoy se caracterizarán por ser inestables y conflictivas. Así que, si están buscando algo duradero, es mejor que hoy no concreten ningún romance.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

El buey es el antagonista de la cabra. Esto ocasionará choques de energía que se traducirán en problemas de índole legal. Por esta razón, es recomendable que quienes nacieron en los años de la oveja, cumplan a cabalidad con las normas, de cualquier tipo. Incluso la violación de las más pequeñas y simples puede traerles muchos inconvenientes.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Es importante que los regidos por el mono estén pendientes de su salud. Especialmente aquellos que tienen alguna condición crónica, pues hoy, los síntomas podrían agravarse al punto de hacerlos visitar el servicio de urgencias. En la medida de lo posible, manténganse alejados de clínicas y hospitales, pues tendrán muchas más posibilidades de contagiarse.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El día es excelente para aquellos gallos que están pensando dar un paso más en su relación. El buey les dará la mano para hacer la propuesta adecuada y, ante todo, tener una respuesta positiva. Las últimas horas de la tarde serán las que mejores energías tengan para ustedes. Los gallos que ya tienen una relación estable pueden aprovechar el día para pasar limar algunas asperezas que se ocasionaron por discusiones de los últimos días.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Aunque no es normal en ellos, los perros se sentirán impacientes durante el día. Esto les ocasionará discusiones y comportamientos agresivos que deberán evitar a toda costa, pues cualquier injusticia en que incurran hoy les puede salir bastante cara. Inhalen aceite de lavanda y tomen té de manzanilla, les ayudará a regular su energía.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El buey invita a los regidos por el chancho a que se arriesguen. Atrévanse a hacer aquello que tanto han pensado pero que no han tenido la valentía de materializar. Cambien de trabajo o de carrera, inicien su propio negocio, hagan esa propuesta romántica que tanto han aplazado, la vida es muy corta para seguir esperando.