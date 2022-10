Belinda se disfraza como “El Grinch”, causando sensación entre sus fans

En estos días varias famosas se han mostrado listas para el Halloween, compartiendo fotos y videos en las que aparecen usando originales disfraces. Belinda no se quedó atrás, y publicó un clip en el que aparece caracterizada como el personaje “El Grinch”, diciendo: “Vean todo lo que compré de Halloween”.

Horas antes la cantante había visitado la sección de disfraces en una tienda departamental que promociona, quedando impresionada con ciertos muñecos basados en películas de terror, pero su preferido fue el ogro verde que odia la Navidad.

Recientemente Belinda acaparó las miradas gracias a una foto que publicó en Instagram en la que luce su figura usando un body de corte alto con estampado; lo que más llamó la atención fue que su cráneo está cubierto con una capa de látex, ocultando su cabello. La imagen fue tomada durante las grabaciones del videoclip de su nuevo sencillo, un dueto con el español Abraham Mateo que se estrenará muy pornto. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

