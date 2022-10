Con un sexy atuendo de colegiala Camila Cabello camina por las calles de Nueva York

Foto: Kevin Winter for iHeartRadio / Getty Images

Camila Cabello ha sorprendido a propios y extraños al salir a las calles luciendo su figura en un sexy atuendo de colegiala compuesto por una blusa blanca, suéter gris, minifalda a rayas, calcetas y botas de plataforma. Las fotos fueron publicadas en la edición USA de la revista Hola! y han causado sensación entre los fans de la cantante.

La ex integrante del grupo Fifth Harmony se ha mostrado muy feliz con su trabajo como coach en la nueva temporada del programa de televisión “The Voice”, en el que se busca a los nuevos talentos musicales. Eso ha dado pie a que pose muy sensual con coloridos outfits, y mientras iba a una entrevista con Jimmy Fallon lució uno de color rosa y a cuadros que delineó su curvilínea figura.

Camila continúa promocionando su aclamado álbum Familia, y en su cuenta de Instagram compartió un video que muestra los mejores momentos en sus recientes shows, llegando a presentarse en estadios como abridora de la banda Coldplay. El mensaje que escribió junto a su post fue: “¿Qué significa famila para ti?” View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

