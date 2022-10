Emily Cinnamon, hija del “Canelo” Álvarez, celebra sus 15 años en lujosa fiesta en la que cantó Grupo Firme

El pasado sábado 15 de octubre Emily Cinnamon, hija de Saúl “Canelo” Álvarez, celebró sus 15 años en medio de una lujosa fiesta en la que cantó Grupo Firme, la joven impactó con un elegante vestido rojo que la hizo lucir como toda una princesa.

Tras una misa celebrada en la catedral de Guadalajara, Jalisco, a la que Emily llegó luciendo un espectacular vestido rojo con una enorme cola de 6 metros de largo y 4 de ancho del diseñador Wil Medina, se realizó una majestuosa fiesta con cientos de invitados que fue amenizada por Grupo Firme, Carin León y Ángel Melo.

“Estoy muy contento porque mi hija cumplió sus 15 años y le estamos celebrando en grande como se merece, porque como papá me siento muy orgulloso de ella y con todo lo que hace como la niña que es. Contento y agradecido”, dijo el Canelo tras la ceremonia religiosa.

De acuerdo con lo dicho por el boxeador mexicano, su hija planeó todo el evento y eligió que uno de los invitados de honor fuera Grupo Firme, deseo que se hizo realidad, pues fueron precisamente ellos quienes comenzaron con el show en el que entonaron las tradicionales mañanitas, para después interpretar otros éxitos como La Tusa, El Tóxico, En Tu Perra Vida y Gracias, con el que Canelo se animó a cantar demostrando que es un verdadero fan de la agrupación liderada por Eduin Caz. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Más tarde, la bella quinceañera lució otro vestido en tono dorado que nuevamente la hizo brillar, pero fue el orgulloso papá quien dio la bienvenida a los asistentes y les agradeció por acompañar a su hija en este día tan importante. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando padre e hija bailaron el vals y él estuvo a punto de llorar, mientras bailaba en el centro de la pista y abrazaba a Emily, demostrando una vez más que para él lo más importante es su familia. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Pero quien también puso a bailar a todos fue Carin León cuando interpretó el tema “La Boda Del Huitlacoche”, con la que Saúl “Canelo” Álvarez y su esposa, Fernanda Gómez, subieron al escenario y presumieron ante todos los presentes su ritmo. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

