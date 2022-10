En traje de baño negro Billie Eilish se deja ver dentro de la piscina

Pocas veces una artista causa sorpresa entre sus fans a causa de un video que dura sólo unos segundos, pero Billie Eilish lo logró al publicar en sus historias de Instagram un clip que la muestra dentro de la piscina y usando un traje de baño negro. Poco después compartió un emotivo mensaje para sus fieles seguidores, que decía: “Los amo. No me estoy yendo a ninguna parte. No se preocupen, aquí estoy”.

La exitosa cantante ahora luce su cabello en color negro, y publicó una serie de fotos en las que se le ve divirtiéndose con sus amigos. También modeló un atuendo de varias capas en el que sobresalían sus jeans holgados, y le gustó tanto que hasta se tomó una selfie.

En una reciente entrevista para Apple Music Billie dio a conocer que tras su gira de conciertos comenzó a hacer ejercicio, y aunque al principio no le dio mucha importancia, ahora es algo muy importante para ella, al grado de llamarse a sí misma “una rata de gimnasio”: “Durante los últimos cuatro meses he estado cambiando completamente la forma en que llevo mi vida, involucrando el fitness. Luego de que regresé de Europa comencé a ejercitarme en el gimnasio por primera vez, diariamente….Se ha convertido en gran parte de mi vida. Enfocarme en eso me hace sentir mucho mejor como persona, y ahora me puedo mover mucho más en el escenario”. View this post on Instagram A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish) View this post on Instagram A post shared by Apple Music (@applemusic)

