¡Kanye West habló de todos! Bad Bunny, Drake y hasta de la vida sexual de Kris Jenner

La salud mental de Kanye West sigue siendo objeto de discusión en las redes sociales. El rapero y ex de Kim Kardashian ha estado opinando ya no solo de la madre de sus hijos sino también de la abuela de los mismos, Kris Jenner. Aseguró tuvo relaciones sexuales con su amigo el rapero Drake. Además también mencionó a Bad Bunny en la misma intervención.

Kanye West seemingly confirmed that Drake had relations with Kris Jenner ‼️😳#KanyeWest #Drake pic.twitter.com/OQqmXBAyIA — RapVerse (@MyRapVerse) October 16, 2022

El intérprete de “Donda”, “Heartless” y “Stronger” y máximo exponente del hip hop, Kanye West, no para de dar de qué hablar. Sus acciones sin control tienen a todos muy preocupados y pegados a las redes sociales para ver con qué nuevo escándalo sale el ex de Kim Kardashian. Esta vez estuvo de invitado en Drink Champs de N.O.R.E y que admitió que la competencia más directa que tienen ahorita los raperos no es 50 Cent o Drake sino el cantante de género urbano, Bad Bunny.

🎥| Kanye West revela que actualmente Bad Bunny es su mayor competencia.

— “Ese es quien está en nuestra pared cuando hacemos música.” pic.twitter.com/odXBbGuU3f— Bunny’s Network (@badbunnynetwork) October 16, 2022

Admitió que éste llena estadios y que eso no era algo usual y menos con un artista latino. Pero ya que lo comparaba con Drake, su amigo con el que se ha peleado y reconciliado varias veces, hay que sacar a colación que el propio Kanye West alabó al también rapero por haber supuestamente mantenido relaciones sexuales con su suegra, Kris Jenner. Kanye West says Drake is "the greatest rapper ever" and alleges that he had intercourse with Kris Jenner 👀 pic.twitter.com/B1dLDs3dzP— Kurrco (@Kurrco) October 16, 2022

Kanye West y sus polémicas en redes

No existe duda de que el rapero estadounidense, Kanye West, es todo un experto para convertirse en tendencia y, aunque hace días lo bloquearon en Twitter e Instagram por comentarios antisemitas y también gordofóbicos, el famoso hace caso omiso a las críticas y sigue expresándose como mejor le parece.

De “El Conejo Malo”, Bad Bunny, dijo que lo vigila y que pues pretende superarlo en la lista de éxitos. Asimismo, aseguró que no se refiriera a él de manera despectiva, ni tampoco para crear alguna controversia.

“Ahora, cuando yo y James Blake estamos en el estudio trabajando en ese álbum, ¿En quién crees que pensamos cuando hablamos de canciones? Artistas de estadios”, cuestionó Kanye, mencionando al intérprete “Un Verano Sin Ti”. “No hay problema. No hay beef. Solo estamos compitiendo. Bad Bunny. Ese es el que está en nuestro muro”, declaró el rapero.

La opinión de Kanye West no ha pasado desapercibida en las redes sociales, muchos internautas han estado de acuerdo con él, tanto así que le advirtieron que se alejara de Benito. “Bueno, al fin dijo algo consecuente”, “LOL. Nadie va a ser mejor que Bad Bunny”, comentaron. View this post on Instagram A post shared by @badbunnypr

Sigue leyendo:

Ray J asegura que Kris Jenner miente y sí filtró su vídeo sexual con Kim

Comparan a Drake con Daddy Yankee en el tatuaje que tiene el papá del rapero

Karol G deja a la vista su tanga sin sostén en la fiesta privada de Drake

Bad Bunny puso a perrear a Cardi B en Los Ángeles y ella lo comparó al Super Bowl

Karol G mostró las “boobies” en restaurante de Bad Bunny mientras desataban rumores de romance

Pete Davidson estaría tomando “terapia de trauma” tras ser acosado por Kanye West durante meses

La propia novia de Kanye West no considera que luzca igual a Kim Kardashian