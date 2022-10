Sin ropa interior, Chiquinquirá Delgado explotó su belleza con vestido de aberturas en Mira Quién Baila

La venezolana Chiquinquirá Delgado se roba las miradas ¡otra vez! La presentadora apareció en un nuevo episodio del famoso show de Univision, Mira Quién Baila: All Stars, con un vestido repleto de agujeros, lo que le impidió usar ropa interior pues de lo contrario hubiese perdido la estética.

“Lo logreeeee!!!! and it feels good! Si pude caminar y hasta bailar”, escribió la animadora Chiquinquirá Delgado junto a un material audiovisual que permitió ver, una y otra vez desde el set de Mira Quién Baila, lo bien que se ve a sus 50 años. Edad en la que es capaz de ponerse un vestido sin ropa interior y no verse vulgar sino elegante y espectacular.

Por supuesto los comentarios positivos para la novia de Jorge Ramos no se hicieron esperar, en la publicación cuenta con casi 20 mil likes y entre los piropos más destacados, los siguientes: “ESPECTACULAR!!”, “Solo tuuuu”, “Danos el secreto de tu eterna juventud”, Ese vestido resaltó toda tu sensualidad, coquetería y belleza”, “Eres como el vino Chiquinquirá Delgado, mientras más añejo, más sabroso”.

Antes de su exitosa publicación, la venezolana ya había posteado otro video en el que se veía practicando su caminar, pues parece ser que la pieza no estaba tan cómoda, pero ¡se logró!

Esta no sería la primera vez que Chiquinquirá Delgado da de qué hablar por sus atuendos, recientemente había destacado por cómo lució el día del estreno de esta temporada de ‘Mira Quién Baila: All Stars’. Para dar inicio al programa, la compañera de Mane de la Parra, usó un vestido de tul rosado de la firma Dona Matoshi. View this post on Instagram A post shared by Chiquinquira Delgado (@chiqui_delgado)

Posteriormente apareció con un vestido negro que destacó su silueta, en la parte superior tenía unas hombreras, mientras que en el busto, un trenzado bastante particular. View this post on Instagram A post shared by Chiquinquira Delgado (@chiqui_delgado)

Ellos compiten en ‘Mira Quién Baila’: All Stars, en su edición 2022

Michell González: Productora y actriz. Es una de las actrices infantiles más reconocidas de Televisa, recientemente le dio vida a una villana en ‘Mi Fortuna es Amarte’. También ha participado en otras telenovelas como ‘Vencer el Miedo’ e ‘Imperio de Mentiras’.

Gabriel Coronel: Es cantante, actor y modelo. También concursó en ‘Tu Cara Me Suena” y ha participado en distintas telenovelas de la cadena Univisión, y se ha destacado como coanfitrión en eventos musicales y otros realities de Univision. Y renunció el día de ayer al programa.

María León: Es cantante, compositora y actriz. Ganadora de “Quién es la máscara’ y ‘Bailando por un sueño’.

Brenda Kellerman: Ella es presentadora, actriz y modelo. Reconocida por su participación como coanfitriona en el show de variedad mexicano TELEHIT. View this post on Instagram A post shared by Mira Quién Baila (@miraquienbaila)

Ferdinando Valencia: Él es actor de teatro y televisión, recientemente concursó en el reality show ‘Top Chef VIP’. Además es reconocido por sus papeles en las series ‘La Mexicana y El Güero’, ‘Vencer el pasado’ y ‘Como tú no hay dos’.

Miguel Martínez: Es músico y actor. Ha tenido participación en populares telenovelas como ‘La Mexicana y El Güero’, ‘Vencer la Ausencia’ y ‘Vencer el Pasado’.

Ana Isabelle: Cantautora y actriz galardonada. En su repertorio actoral destacan ‘West Side Story’, ‘Strangers’ y ‘Big Dogs’.

Jorge Anzaldo: Es toda una personalidad de las redes sociales por su creación de contenido. También es reconocido en YouTube por ser parte del canal español Los Rulés. View this post on Instagram A post shared by Mira Quién Baila (@miraquienbaila)

