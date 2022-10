Sin sostén, Chiquis Rivera se contoneó en vestido dorado y después se fue a Disney

La Abeja Reina, Chiquis Rivera, no quiere dejar para nadie. Sin pena, ni gloria, la hija de Jenni Rivera bailó dejando claro que no tenían sostén puesto debajo de su bata de seda. Esto mientras la maquillaban y peinaban para un evento social que tenía. Poco después mostró su resultado final en un vestido metálico dorado muy ochentero.

¡No para! Así vive Chiquis Rivera. De evento en evento, de concierto a concierto y de compromiso en compromiso. Así que es normal que use su Instagram para mantenerse comunicada con sus fans porque de lo contrario, sería imposible verla de la agenda tan apretada que ha tenido en este 2022. Uno de esos momentos fue recién salida de la ducha vistiendo una fina bata de seda vinotinto por la que se notó que no llevaba sostén puesto. Para después terminar en Disney compartiendo con allegados. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

Después un vestido de lycra dorado la hizo contonearse al ritmo de la música. Además anda muy presumida y espectacular con el cuerpazo que sacado los últimos meses. El hecho es que Chiquis se fue luego de todo esto con su amado Emilio Sánchez a los parque de Disney en Anaheim, California. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis) Deslizar a la derecha.

Ahí la intérprete de “El Honor” y “Entre Besos y Copas” compartió con seres queridos en las distintas atracciones del lugar y por supuesto, la Abeja Reina una vez dejó claro que su debilidad son los niños. No en vano crió a sus tres hermanos menores.

Chiquis Rivera nominada al Latin Grammy 2022.

La hija de Jenni Rivera está cosechando lo que sembró: mucho trabajo duro. La cantante de regional mexicano está nominada en la categoría Mejor Álbum Banda por su disco “Abeja Reina”. El día que se anunciaron las nominaciones, Chiquis lloró de emoción en pijama ante todos sus seguidores de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Esta no sería la primera nominación para la cantante de origen mexicano. Janney Marin Rivera, como realmente se llama se llevó el galardón de La Academia Latina de la Grabación en el año 2020. Esto hizo que su carrera se repuntara en los últimos dos años de manera impresionante y la veamos literal, en todos lados.

