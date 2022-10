Con nueva y sensual imagen Karol Sevilla sorprende a todos al posar en ajustados leggings rosas

Vaya sorpresa la que ha dado Karol Sevilla a sus más de 15 millones de seguidores en Instagram, pues su más reciente publicación consiste en un par de fotos en las que se muestra muy sexy, luciendo su figura con un total look rosa compuesto por top, ajustados leggings, botines y guantes. Ella misma escribió junto a las imágenes el mensaje “la nueva Karol Sevilla”, informando así al público sobre este concepto visual mucho más sensual.

La actriz y cantante mexicana también modeló un vestido de noche en color negro, pero en otra colección de fotos agregó el toque sexy mostrando su ropa interior mientras deslizaba sus holgados jeans. El resultado a sus posts fue de más de medio millón de likes.

Conocida por sus trabajos en Disney Channel Karol es muy querida por toda una generación de fieles fans, quienes crecieron junto con ella y aceptaron este cambio en su imagen que muchos ya veían como inevitable. En otra publicación que causó furor entre sus seguidores ella modeló un outfit de falda y chamarra de piel que complementó con medias negras y un peinado con coletas. View this post on Instagram A post shared by KAROL SEVILLA (@karolsevillaofc)

También te puede interesar:

-VIDEO: Karol Sevilla confiesa ser gran fan de Chiquis Rivera y le rinde homenaje con esta canción

-Existen rumores de que Karol Sevilla y Emilio Osorio le dieron una pausa a su relación