Con top azul y leggings estampados Rosalía posa con La Goony Chonga y adopta un nuevo look

Foto: Jesse Grant for The Recording Academy / Getty Images

Rosalía siempre ha sido una artista que no duda en salir de su zona de confort, y ahora se encuentra en Miami, donde fue invitada al show web “Chongafied” de Kasey Ávalos, mejor conocida como La Goony Chonga; ésta le propuso un cambio de imagen, lo que la española aceptó con gusto. Fue así como la maquilló, le onduló el cabello y le aplicó extensiones.

Al término de la transformación Rosalía se dejó ver usando leggings estampados y un top azul. Acompañada de la reina del treaggeton posó muy sexy mostrando los resultados de ese cambio de look, que complementó con cadenas, gafas oscuras y sus características uñas largas.

El concierto de Rosalía en Miami se llevará a cabo el sábado 22 de octubre; hace unos días ella obtuvo más de cinco millones de reproducciones en TikTok gracias a un video en el que aparece usando tan sólo una tanga de hilo y cubriendo su cuerpo con su cabello, mientras esperaba la sesión de fotos para modelar prendas de la línea Acne Studios. Fue otra muestra de su interés por lucir espectacular y de una forma vanguardista. @rosalia ♬ original sound – iheartmusic View this post on Instagram A post shared by Acne Studios (@acnestudios)

