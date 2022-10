Demi Rose posa en el balcón usando un bikini con el mínimo de tela

A Demi Rose le encanta estar en contacto con la naturaleza, y ahora salió al balcón para lucir sus atributos en un microbikini color durazno que dejó poco a la imaginación. Ella ha disfrutado al máximo su estancia en Santa Lucía, compartiendo en Instagram los mejores momentos.

La bella modelo e influencer británica presumió al máximo su retaguardia mientras brindaba al atardecer, en imágenes que encantaron a sus casi 20 millones de seguidores en esa red social; el mensaje con el que complementó el post fue “tu nueva obsesión”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Demi no olvida publicar fotos que la muestran en su lugar favorito, que es su casa de Ibiza. Ella ha obtenido hasta el momento más de 225,000 likes gracias a unas en las que aparece hablando por teléfono y usando un minúsculo conjunto de lencería nude, con el texto “Hola, soy yo, todo está en mi cabeza otra vez” como complemento. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

