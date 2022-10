Grupo Firme regresa al SoFi Stadium de Los Ángeles para hacer historia

Luego de recorrer los Estados Unidos y algunas ciudades en México con su tour “Enfiestados y Amanecidos“. Con el que lograron varios sold outs sobre todo en el SoFi Stadium, donde además vendieron más boletos que ningún otro lugar, Grupo Firme regresa como la primera banda en tocar años consecutivos en este estadio de clase mundial. Marcando así la historia de la música regional mexicana en Los Ángeles.

Presentado por Music VIP Entertainment, Grupo Firme tocará por una sola noche el fin de semana del Día de los Caídos, el Sábado 27 de Mayo, 2023. Los boletos saldrán a preventa mañana 19 de octubre y la venta para el público general empezará el viernes 21 de Octubre a las 10am P.T. View this post on Instagram A post shared by Eduin Caz (@eduincaz)

El supergrupo regional mexicano Grupo Firme y su vocalista Eduin Caz se embarcó en su primera gira por estadios en los Estados Unidos a principios de este año con entradas agotadas en ciudades a través

del país. View this post on Instagram A post shared by Grupo Firme (@grupofirme)

Grupo Firme ha cosechado muchos premios y continúa encabezando las listas musicales con éxitos como “Cada Quién” con Maluma, “Ya Supérame (En Vivo)”, “El Tóxico”, “En Tu Perra Vida”, y “Gracias – En Vivo”, entre otros. La banda ganadora del Latin Grammy es una de las más populares en este momento.

Hasta a Karol G pusieron a cantar regional y ella encantada les agradeció el gesto en pleno concierto de su $trip Love Tour. 🎥 Karol G junto a Grupo Firme (Eduin Caz) en el Strip Love Tour.



pic.twitter.com/yZjG3Vbovc— Karol G Media 📸 (@kgsitemedia) October 14, 2022

La popularidad de Grupo Firme ha crecido impresionantemente en los últimos dos años y siguen cautivando a su público con su talento, carisma y hasta buen sentido del humor. View this post on Instagram A post shared by Eduin Caz (@eduincaz)

Sigue leyendo:

Integrante de Grupo Firme aprovecha la gala de los Billboard para posar con “La Reina del Sur”

Eduin Caz y ‘El Canelo’ son grandes amigos en la fiesta y estas fotos lo comprueban

Eduin Caz rompe el silencio y responde a las críticas por su aumento de peso y forma de beber

Eduin Caz dejó en calzones a su hermano Jhonny Caz en pleno concierto de Grupo Firme

Grupo Firme podría lanzar su propia serie, después de romper récord de asistencia en el Zócalo