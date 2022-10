¡Hasta arriba! Lili Estefan muestra los piernones con un vestido mínimo

¡Mírala! Lili Estefan no quiere dejar para nadie. La presentadora de El Gordo y La Flaca vuelve a robarse las miradas al publicar en su perfil de Instagram una fotografía con un sensual vestido de plumas que dejó al descubierto sus piernones.

“Donde hay amor, hay esperanza y fe, donde hay fe y esperanza ocurren grandes milagros inesperados” ¡No te rindas jamás! SEGUIMOSSSSS”, es el texto que acompaña la comentada fotografía de Lili Estefan donde deja a la vista sus más grandes atributos: sus piernas.

Por su parte, los seguidores la halagaron con cientos de piropos: “Hermosa”, “BELLA”, “Las piernas más lindas”, “Piernas de oro, alma de fuego”, “Una dama hermosa”; además los emojis de corazones y fuego se hacen presente en la publicación de “La Flaca” de Univision.

Recientemente, la compañera de Raúl de Molina brindó una entrevista para la revista dominicana Ritmo Social, por lo que posó con distintos atuendos, uno más bello que el otro.

Durante su carrera artística, la presentadora de “El Gordo y La Flaca”, Lili Estefan, se ha caracterizado por ser fiel seguidora de la moda y cuando de brillar se trata, Lili es toda una experta.

Lili Estefan se declaró fan de Noah Centineo

A pocos días del estreno de ‘Black Adam’, el actor estadounidense, Noah Centineo, se ha paseado por distintos programas de Univision para hacer promoción al filme y por supuesto el estudio de “El Gordo y La Flaca’ no podía faltar. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Junto a Dayanara Torres, quien reemplaza a Raúl de Molina por unos días, se llevó a cabo el encuentro, el cual Lili Estefan se sirvió en presumir en redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

“Aquí estoy con el más guapo de todos, yo lo amo: mi querido Noah Centineo”, dijo Lili Estefan. Agregando que: “Lo más humilde que tiene Hollywood está a mi lado”, en medio de un abrazo y muchas risas entre ambos.

En el mismo video, “La Flaca” comentó que Noah entiende el español, aunque entre risas, el joven sensación de Hollywood la contradijo diciendo: “Yo no comprendo nada”.

‘Black Adam‘ es una película de superhéroes de DC, Noah Centineo le da vida al personaje Atom Smasher, mientras que la protagonización es de Dwayne Johnson. El estreno del filme está pautado para el próximo 21 de octubre.

