Horóscopo chino de hoy 18 de octubre: las predicciones para cada signo

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda también que, si tu día de nacimiento es antes del 4 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior, pues para la astrología china, el año solo inicia en febrero, cuando empieza el calendario solar.

Las predicciones del horóscopo chino no son simples adivinaciones, al contrario, se basan en múltiples cálculos a través de los cuales se analizan la correlación entre los signos del zodiaco y la influencia de otras energías, para así poder determinar cuáles son las actividades que se verán favorecidas durante el día y cuáles, es mejor aplazar para otras fechas.

Ese es el caso de este martes 18 de octubre, pues el regente del día es el dragón de madera, cuyo antagonista es el perro, regente del mes. Este choque ocasiona que las actividades que empieces hoy no se vean cubiertas por una buena energía, razón por la cual, es mejor evitar el inicio de cualquier tarea importante.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Una oportunidad inesperada podría cambiar el rumbo de las ratas este día. Una propuesta que llegará casi de “la nada” ocasionará que los regidos por la rata consideren seriamente cambiar el rumbo de su vida. Si la aceptan muy probablemente los beneficiará, pero es importante que primero analicen todos los pros y los contras, no acepten a la ligera.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El mal de amores podría visitar a los bueyes este día. Rompimientos inesperados provocarán lágrimas en los sensibles búfalos. No se aíslen, al contrario, busquen apoyo en las personas más cercanas y, si es posible, salgan de viaje. Sin embargo, el dragón sí les sugiere que busquen ayuda terapéutica, pues tal vez son ustedes quienes están causando que las relaciones no perduren.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El regente del día le sugiere al regente del año que no postergue el cumplimiento de sus obligaciones. La energía de hoy castiga la ociosidad y la procrastinación. Así que inicien sus labores desde temprano, concéntrense en ellas y hagan una sola cosa a la vez. Sus superiores y clientes estarán muy pendientes de su trabajo este día.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El bajo perfil será la clave para que quienes nacieron en los años del conejo puedan trasegar el día con tranquilidad e, incluso finalizarlo con puntos a favor. Dedíquense a sus actividades y no hagan parte de cotilleos, igualmente reconozcan las capacidades de otros y no pretendan opacarlos. Usen prendas de color blanco o azul claro que les ayudará a estar en calma y concentrados en lo suyo.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El regente del día deberá salir de su zona de confort para poder lograr sus propósitos. El horóscopo chino le insiste que convierta al miedo en su compañero y se lance por aquello que siempre ha querido. La vida es muy corta para dejar que los sueños sean solo eso. Han sido, no meses sino años, de sacrificio y ya es hora de que empiecen a buscar su propio bienestar.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La orgullosa serpiente no tiene dentro de su vocabulario las palabras “lo siento”, pero hoy, es mejor que las digan cuantas veces sea necesario. Ellas, siempre tan encantadoras, logran que las otras personas las disculpen incluso si no admiten su culpabilidad. Sin embargo, la energía de ese día no les ayudará y, por el contrario, podría perjudicarlas bastante si no reconocen sus errores con humildad.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los cambios favorecerán este día a los regidos por el caballo. Desde el más simple como cambiar de ruta para ir a su trabajo o estudio, hasta un cambio de look. Todo moverá la energía de los caballos y les traerá sorpresas y aprendizajes. No teman salirse de la rutina, pues los favorecerá a corto y largo plazo.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Quienes nacieron en los años de la cabra podrían tomar una mala decisión este día. El área de su vida que más afectada podría verse con esto es la de las finanzas. Así que piensen muy bien antes de dar cualquier paso y, ante todo, asesórense de los expertos. No permitan que la soberbia hable por ustedes, pues les puede salir muy caro.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El día es propicio para que los regidos por el mono pongan al día sus trámites. Seguros, impuestos, solicitudes, pagos, etc. todo se verá beneficiado por la energía de hoy y les permitirá a los monos quitarse un peso de encima. Separen un momento del día para llamar a sus padres y mayores, recibirán un excelente consejo por parte de ellos.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Los gallos se sentirán inspirados para nuevos negocios y actividades laborales. Las ideas casi que caerán del cielo, así que es importante que tengan una libreta a la mano para que puedan apuntarlas. Pero hoy no es día para materializar ni concretar, es solo para empezar a planear. Importante: no le cuenten a nadie pues podrían “robarles” sus ideas.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Con el dragón en su contra, los perros se enfrentarán a diferentes dificultades. Varias estrellas negativas los acompañarán ocasionándoles discusiones, especialmente con personas del sexo opuesto y algunos contratiempos, especialmente en sus desplazamientos. Así que, ármense de paciencia y consuman té de yerbabuena.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La salud debe ser la prioridad de los nacidos en los años del cerdo. No ignoren los malestares leves que estén sintiendo, incluso, sin sentir nada extraño, lo mejor es que agenden una cita con su doctor. Ignorar la situación podría ocasionarles enfermedades largas y complicadas, especialmente a aquellos chanchos que ya tienen una preexistencia. Hoy, la prevención debe ser su aliada.