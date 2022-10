Michèle Lacroix, la influencer y pareja de Kevin De Bruyne que causa sensación en las redes sociales (Fotos)

Michèle Lacroix tiene más de 350 mil seguidores en su cuenta Instagram y desde el año 2017 es la mujer de Kevin De Bruyne, año en el que se casaron luego de que el crack belga le pidiera matrimonio en París siete meses antes. La hermosa pareja del futbolista lo acompañó a la gala del Balón de Oro en donde el mediocampista del Manchester City obtuvo la tercera posición tras Sadio Mané de Senegal y el francés Karim Benzema.

La influencer estuvo acompañando a su esposo además con sus dos hijos y posaron para la foto en familia. A la pareja belga se les vio también acompañados del portero brasileño del Manchester City, Ederson, y su esposa Lais Moraes.

La esposa de Kevin De Bruyne es protagonista de un podcast que lleva por nombre: “Tu dosis de verano de charla de chicas”, traducido al español. La cuenta de dicho podcast que cuenta con la participación de otras cuatro chicas, tiene casi 4 mil seguidores en su cuenta Instagram. View this post on Instagram A post shared by Michèle De Bruyne (@lacroixmichele)

La familia De Bruyne

Desde la unión de Kevin con Michèle se han mostrado en eventos públicos como una familia tradicional, sin estar envueltos en ningún tipo de escándalo. Cabe recordar que De Bruyne estuvo inmiscuido en un problema de faldas con su compañero de selección Thibaut Courtois quien se encontró por allá en 2013 con la entonces pareja de Kevin, Caroline Lijnen, quien después terminó sacando todo a la luz pública en un problema en el que hasta el DT de la Selección de Bélgica tuvo que intervenir. View this post on Instagram A post shared by Michèle De Bruyne (@lacroixmichele)

Luego de este episodio llegó Michèle Lacroix a la vida de la estrella del Manchester City y le ha generado estabilidad emocional al futbolista, alejándolo de cualquier escándalo. En la gala del Balón de Oro, la familia De Bruyne fue una de las que más se comentó a través de las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Michèle De Bruyne (@lacroixmichele)

El tercer lugar de Kevin De Bruyne por el Balón de Oro

Como se citó anteriormente, Kevin De Bruyne obtuvo la tercera casilla entre los nominados al Balón de Oro, además cabe destacar que es el primer futbolista en la historia del Manchester City en quedar entre los tres primeros lugares del prestigioso premio otorgado por France Football.

A sus 31 años de edad, la calidad, regularidad y constancia del futbolista belga le han hecho merecedor del premio Premier League Player of the Year por segunda temporada consecutiva. Sin lugar a dudas es uno de los mejores centrocampistas de los últimos cinco años y es pieza fundamental en el esquema de Pep Guardiola.

