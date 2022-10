Un equipo de fútbol amateur utiliza en su playera una foto en bikini de la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz

Los poco más de 100,000 seguidores que tiene la modelo mexicana Karely Ruiz en OnlyFans sirvieron de inspiración para que un equipo de fútbol amateur azteca decidiera confeccionar sus playeras con una imagen de la influencer en traje baño. Se trata del Deportivo Tlacuaches oriundo de Nuevo León.

Sus jugadores acordaron que la camiseta oficial para disputar los partidos fuese azul y de fondo resaltara una foto de la modelo con un diminuto bikini del mismo color para hacer juego. Ruiz ocupa una gran parte de la indumentaria y en la zona de los hombros tiene estampado su nombre. Más abajo, en el lado izquierdo, se encuentra establecido lo que sería el escudo del equipo.

¡¿QUÉ?!



Equipo de futbol amateur hizo uniformes inspirados en Karely Ruiz. pic.twitter.com/X6UnkKnbQW — Andre Marín (@andremarinpuig) October 18, 2022

La noticia se hizo tendencia en redes sociales. Sin embargo, fue en el Show de Canal 6 donde relataron la historia. “La idea surgió para juntarnos todos, ya que cada uno se casó y se fue por su lado. Decidimos hacer un equipo, y como la mayoría de los jugadores sigue a Karely, y vemos transmisiones de ellas, decidimos ponerla en la camiseta”, explicaron.

“No estamos tan enfermos, admiramos a todas las muchachas como Karely. No cabían todas”, dijeron en tono de broma.

La fama de la influencer mexicana ha ido en ascenso en sus redes sociales y la plataforma OnlyFans. Incluso recientemente reveló la cantidad de dinero que cobra por asistir a eventos privados. Entre $5,000 y 7,500 dólares por 20 minutos.

Ruiz cuenta con casi siete millones de seguidores y más de 185,000 en OnlyFans. Se estima que sus ganancias al mes ascienden a los $100,000 dólares, lo que supondría más de un millón de dólares al año. Y es que además de la plataforma de contenido exclusivo, la modelo también comercializa videos personalizados. View this post on Instagram A post shared by Karely Ruiz (@karelyruiz)

Te puede interesar:

·Estrella de OnlyFans se hace viral por golpear a boxedora profesional

·Figuras de la WWE lloran la muerte de exluchadora Sara Lee a los 30 años y recolectan donativos para gastos fúnebres

·Jill Biden recibió abucheos e insultos hacia el presidente Joe Biden en un partido de Philadelphia Eagles en la NFL (Videos)

**