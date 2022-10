Anitta comparte un close-up de su retaguardia para mostrar una botella de su perfume

La campaña de promoción para el perfume de Anitta “Puzzy” ha encantado a todos sus fans, y ahora ella sorprendió con una foto en blanco y negro publicada en Instagram y en la que se hace un close-up a su retaguardia, mientras sostiene una botella de la fragancia cubierta con adornos de pedrería.

La cantante brasileña ha tomado este lanzamiento como una de sus prioridades y ella misma ha sido la modelo en la campaña, obteniendo más de dos millones de likes por fotografías que la muestran muy sensual, presumiendo su escultural cuerpo y con una botella de “Puzzy”, aunque ésta no pasa a ser el atractivo principal de las imágenes.

A pesar de todo ello, Anitta no descuida su faceta como cantante, y el videoclip de su más reciente sencillo “Lobby” (una colaboración con Missy Elliott) lleva ya más de siete millones de vistas en YouTube; ella también publicó una foto en la que modela un conjunto metalizado en color verde, y al poco tiempo compartió otra imagen de la misma sesión, complementándola con el mensaje: “Era demasiado buena que tenía que publicar otra”. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta) View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

