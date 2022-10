Camila Cabello presume sus atributos en un escotado minivestido rojo

Camila Cabello acaparó las miradas al posar muy sexy en un minivestido rojo antes de iniciar las grabaciones del programa “The Voice”, en el que funge como coach. La cantante lució sus atributos en el escotado atuendo y compartió las imágenes en Instagram, donde ha obtenido hasta el momento casi un millón de likes.

Hace algunos días la ex integrante del grupo Fifth Harmony fue la invitada en el programa de Drew Barrymore, y acudió usando un sexy outfit de colegiala. Ahí le reveló a la actriz que las aplicaciones de citas no son de su agrado: “Estuve usando una durante 24 horas y me fui, porque el primer tipo al que le envié un mensaje era un aspirante a cantante y compositor y sentí que alguien podría estar usándome. ¿Tiene sentido eso?” View this post on Instagram A post shared by Camila Cabello Updates (@updatesccabello) View this post on Instagram A post shared by Camila Cabello Updates (@updatesccabello)

Cada semana, antes de comenzar las grabaciones en “The Voice” Camila aprovecha para tomarse fotos con el outfit que va a lucir esa noche, compartiéndolas posteriormente en Instagram. Las que la muestran usando un sexy conjunto de pantalones cargo con sostén blanco obtuvieron más de millón y medio de likes. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

