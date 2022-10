Horóscopo chino de hoy 19 de octubre: las predicciones para cada signo

La serpiente de madera será la encargada de regir este día, su energía puede tornarse peligrosa causando algunos percances, pero a la vez, beneficiará a quienes son osados y no tienen miedo a perder.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo que sí debes tener en cuenta al momento de buscar cuál es tu animal regente es el día de nacimiento, ya que, si naciste entre el 1 de enero y el 4 de febrero, tu signo zodiacal será el del año anterior. Esto se debe a que, según los preceptos de la astrología china, el año no inicia a la par del calendario occidental, sino que lo hace el 4 de febrero.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

El silencio y la prudencia deberán ser los aliados de los regidos por la rata. Un grupo de estrellas negativas estarán con ellos y los expondrán a comentarios inapropiados que les pueden generar discusiones e, incluso, les hará ganar enemigos de cuidado.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

No es un día para que los bueyes lleven a cabo actividades de alto riesgo. Estarán más propensos a sufrir percances y algunos accidentes menores. Si deben conducir o manipular elementos peligrosos es mejor que lo hagan poniendo toda su atención y cumpliendo las instrucciones que se les den.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La estrella de las relaciones estará con los tigres este día. Sin embargo, al combinarse con las energías del día, ocasionarán amoríos cortos y conflictivos. Incluso, aquellos tigres que solo estén interesados en una aventura deberán pensar dos veces antes de involucrarse con alguien este día.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La regente del día le sugiere a los conejos que no duden en buscar ayuda. No se carguen con todo, pues lo único que lograrán será agotarse y cometer errores que luego no podrán solucionar. Organicen su grupo de apoyo, no solo en asuntos laborales, sino para todo en lo que ustedes consideren que necesitan una mano extra, escuchen los consejos que les den y confíen en las personas que tienen a su lado.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Los nacidos en los años del dragón deberán actuar con disciplina y orden. Tendrán muchas labores y responsabilidades a cargo y deberán cumplir con todo. Organicen su día y eviten cualquier distracción, el sacrificio será recompensando. En la noche podrían recibir una noticia que los dejará sin aliento.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La regente del día puede aprovechar su energía propia para hacer inversiones. Si han pensado en participar en algún negocio importante, el día será favorable para ello. Eso sí, deberán estar dispuestos a aceptar el “efecto péndulo”, es decir, ganar todo o perder todo. Si no son arriesgados, es mejor que destinen ese dinero a un ahorro y no a una inversión.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los caballos se sentirán muy inspirados este día. Las buenas ideas llegarán y les ayudarán a encontrar soluciones para los asuntos que les están “quitando el sueño”. El día también es propicio para que pasen tiempo con su pareja, será muy útil para ambos.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Las cabras que se encuentran en busca de pareja tendrán la energía a su favor. Salgan con sus amigos y aprovechen para conocer gente nueva. Eso sí, para que la estrella del romance los favorezca, la regente del día les pone dos condiciones: la primera es que se muestren tal cual son y la segunda, que no se fijen solamente en la apariencia externa de las personas.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El mono podría actuar con autoritarismo este día, lo que, obviamente le traerá muchos problemas. Si bien el mono casi siempre tiene excelentes ideas y puede actuar como un verdadero líder, hoy se dejará llevar por el orgullo y el egoísmo, queriendo que los reflectores solo sean para él. Correrán el riesgo de perder amigos e importantes apoyos.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Es importante que quienes nacieron en los años del gallo se cuiden de las envidias. Hay personas malintencionadas que no soportan verlos alcanzar sus metas y querrán hacerles daño. Debido a esto, hoy estarán expuestos a comentarios negativos, pero no se dejen arrastrar a su “juego”. Ignoren todo lo que digan de ustedes, por más doloroso que sea. Encientan velas púrpuras y beban agua energizada de amatista.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Después de enfrentar al dragón, el perro quedó agotado. Hoy se sentirán con la energía baja y más cansados de lo normal. Por esta razón, la serpiente les sugiere que procuren descansar un poco más. debido a que su concentración no estará al cien por ciento, eviten comprometerse con actividades que tengan una fecha cercana de entrega, pues no podrán cumplir a tiempo.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Cerdo y serpiente son antagonistas en el horóscopo chino. A cuenta de este choque, los regidos por el chancho se verán expuestos a retrasos en sus desplazamientos, así que procuren salir unos minutos antes. De la misma manera, si deben conducir, háganlo con mucha precaución, respetando todas las normas de tránsito.