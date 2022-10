Jorge Ramos tendrá a Chiquis Rivera en Algo Personal 2da. temporada por ViX

“Algo Personal con Jorge Ramos” es el programa de entrevistas del periodista mexicano que sale por la plataforma ViX y que tuvo un éxito impresionante. La cadena TelevisaUnivision anunció el inicio de la 2da. temporada y ya se sabe que entre sus invitadas estará la hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera.

En “Algo Personal con Jorge Ramos” el novio de Chiquinquirá Delgado toca las fibras más profundas de sus entrevistados en su mayoría son personajes reconocidos e hispanos. El programa saldrá en su 2da. temporada por ViX a partir del domingo 6 de noviembre a las 10 p.m. ET y tendrá entre sus invitados a Diego Luna, Los Aguilar, Don Francisco y Chiquis Rivera. View this post on Instagram A post shared by Jorge Ramos (@jorgeramosnews)

Ese día el designado a sentarse en frente de la estrella de Univision es el actor, productor y director de cine mexicano Diego Luna. Recordemos que el mismo es el primer actor latino en participar en el casting de Stars Wars. La familia Aguilar también tienen su turno designado así como Don Francisco, a quien Jorge Ramos ha entrevistado varias veces y con quien tiene una muy respetuosa y linda amistad. Pero no se puede negar que la presencia de Chiquis Rivera es la que tiene a todos al filo del asiento. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

A la Abeja Reina ya la hemos visto en miles de entrevistas muy personales, pero la agudeza de Jorge Ramos seguro nos desvele algo poco conocido de la cantante de regional mexicano, Chiquis Rivera.

“Algo Personal con Jorge Ramos”

El programa que sale por ViX se estrenó por primera vez el 24 de abril de 2022 y fue el primer programa en streaming de Ramos. El mismo ha logró sumergirse en la vida de personajes fascinantes que comparten sus detalles más privados. Además, el show es una nueva mirada al presentador que se ha dado a conocer por sus entrevistas a presidentes y figuras políticas de alto perfil. View this post on Instagram A post shared by Jorge Ramos (@jorgeramosnews)

Se transmite los domingos a las 10 p.m. ET en el canal de noticias “Noticias Univision 24/7” de ViX y está disponible a pedido en los EE. UU. y la mayoría de los países de América Latina de habla hispana, excepto México. La temporada tuvo como invitados a Alejandro Sanz,Mario Vargas Llosa, Maná, Isabel Allende, Eugenio Derbez y más.

