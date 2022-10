Karol G confiesa que tenía carne en sus dientes a su salida del Strip Love Tour

La Bichota Karol G ha hecho las últimas presentaciones de su Strip Love Tour en California. Anaheim, San Diego y Sacramento han sido las ciudades afortunadas de ver de cerca a la ex de Anuel AA. A su salida de uno de sus conciertos se acercó a sus fans y les confesó que tenía carne en los dientes porque comió tacos.

“Ay yo no sé si tengo los dientes llenos de tacos. Estaba comiendo tacos y me estoy muriendo del picor en mi boca”, se le escucha decir a La Bichota Karol G al momento que se acerca a sus para firmar autógrafos y tomarse fotos con los mismos.

En el video se escucha a los fans de Karol G decir: “Nooooo”, “¿Qué es eso?. Sin embargo, la emoción pudo más y no les importó nada sino poder ver de cerca a la cantante colombiana de género urbano. Así que uno a uno siguieron esperando su turno para poder cumplir su sueño de estar la lado de una de las cantantes latinas más importantes de la actualidad. View this post on Instagram A post shared by 𝘼𝙢𝙤𝙧 𝙥𝙤𝙧 𝙆𝙖𝙧𝙤𝙡 𝙂. 💙 (@amorporkarolg)

Karol G y sus sexys atuendos

La colombiana no ha parado de dar taco de ojos con los looks que ha mostrado en su $trip Love Tour. Uno de ellos es un pantalón de agujeros en la retaguardia. Este lo tiene en negro y también en la versión color crema. View this post on Instagram A post shared by FANS BADBUNNY NATTINATASHA KAROLG RAUW ROSALÍA (@badbunny_karolg_nattinat_rauw)

Otro de ellos es justamente el que usa para cantar “Gatúbela“. Está compuesto por una falda de lado y abajo un calzón negro con un corsé ajustado en la parte de arriba. De hecho, esta fue la misma falda que se le cayó en pleno escenario hace poco. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips)

El más llamativo de toda la gira ha sido un bodysuit de correas y cadenas que se convierte en un mínimo hilo dental por atrás. No hay duda que La Bichota sabe muy bien cómo exponer sus atributos pero más allá de eso cómo cuatira a us público con belleza, humildad y talento. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips)

La intérprete de “Provenza”, “El Makinón” y “MAMIII” seguirá sus dos presentaciones en la ciudad donde está radicada cuando no anda de gira que es básicamente muy poco: Los Ángeles. Se presentará en el Cripto Arena del Convention Center los días viernes 21 y sábado de 22 de octubre. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

