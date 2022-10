En microbikini negro Claudia Martín se divierte entre las olas del mar y luce su cuerpo bronceado

En pleno otoño Claudia Martín ha optado por viajar a una playa para relajarse durante unos días. En su cuenta de Instagram ella sorprendió a sus más de dos millones de seguidores con un video que la muestra en la arena, usando un microbikini negro de tiras y luciendo al máximo su bronceado.

En otro de sus viajes la bella actriz mexicana acaparó las miradas al pasear por las calles usando un traje de baño nude y de diseño cruzado. El mensaje que escribió junto a las imágenes que compartió fue: “Caminando por ahí… ¿cuál les gusta más? 1, 2 ó 3? Los leo chicos ❤️❤️❤️”.

En sus recientes publicaciones de esa red social Claudia ha sacado su lado más sensual, mostrándose en atuendos elegantes y otros muy sexys, como un ajustado top negro con el que resaltó sus atributos. Ella se encuentra a la espera de un nuevo proyecto televisivo, después del éxito que obtuvo con el estelar en la novela “Los ricos también lloran”. View this post on Instagram A post shared by Claudia Martín (@claudia3martin)

