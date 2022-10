Usando leggings negros Chiquis Rivera baila sensualmente frente a un espejo

Los videos en los que Chiquis Rivera aparece bailando en su casa para evitar el estrés han pasado a ser uno de sus sellos distintivos; ahora ella complació a sus fans al grabarse frente al espejo usando leggings negros, un top y una gorra mientras movía sus caderas. Sonriendo, ella dijo: “Esta canción me hace feliz”.

Chiquis quiere mucho a su perro Pancho, y en otro clip mostró el radical cambio de look que le hicieron al cortarle el pelo. Hace algunos días la cantante celebró el cumpleaños de su mascota, y presumió el pastel en forma de hueso que le compró.

Chiquis también informó a sus fans que el próximo 22 de noviembre se presentará cantando en la entrega de los premios Latin Grammy; en su faceta de empresaria ella no descuida la promoción de su fragancia “Reina”, que lanzó a través de su línea Be Flawless Cosmetics. View this post on Instagram A post shared by BE FLAWLESS COSMETICS (@beflawlesscosmetics)

