Carolina Sandoval está nominada a un Emmy por su documental ‘Ansiedad’

¡Enhorabuena! Carolina Sandoval, más conocida en el mundo artístico como La Venenosa, celebra hoy una nominación a los Suncoast Emmy, por su documental ‘Ansiedad‘.

La periodista venezolana Carolina Sandoval ha aprendido a vivir con los ataques de ansiedad, tema que en principio prefirió mantener en secreto, pero poco a poco y con el apoyo de sus seguidores comenzó a lidiar con el mismo y hacerlo público. Eso sí, jamás lo hizo con la intención de ganar un premio de la magnitud de un Emmy. Todo lo contrario lo hizo pensando en los que como ella, sufren de esta patología.

Compartiendo su experiencia, abriéndose ante sus seguidores, explicando, hablando con expertos y siendo ejemplo a seguir, Carolina Sandoval consigue esta nominación al Emmy que desde ya considera como un premio.

“La nominación [a un Emmy] es un premio ya para mí. Ya me lo gané y haber sido nominada es un premio que sea lo que Dios quiera”, comentó en una entrevista que brindó a People en Español.

Además, al hacer pública la información en su perfil de Instagram le habló a sus seguidores y por supuesto dio las gracias a quienes la han acompañado en este largo camino.

‘Quiero dar gracias a Dios por cada desafío que me ha tocado vivir?por cada situación que me ha hecho más fuerte y por mi apoyo principal mi familia’, escribió La Venenosa.

También hizo público su agradecimiento a Natalia Denegri por apoyarla desde la primera conversación sobre este proyecto que vio la luz en el tiempo correcto y con el mejor #dreamteam, que éxito ser productora contigo en este documental.

Vale resaltar que Natalia produjo el documental, mientras que Nelson Bustamante se destacó como Director, por lo que también se llevó su mensaje de agradecimiento: ‘Gracias a @nelsonbus por tu empatía, profesionalismo y amistad, sin ti habría sido imposible esta nominación en los @suncoastemmys. Tu experiencia y conocimientos a la hora de producir y también dirigir esta historia con u equipo fueron la clave’, escribió Carolina Sandoval. View this post on Instagram A post shared by ??Carolina Sandoval?? (@venenosandoval)

Por supuesto las felicitaciones por esta noticia no se han hecho esperar: ‘Te sigo desde hace ya varios años Caro y estoy feliz y orgullosa de verte crecer y verte tan feliz’, ‘Que felicidad tan grande ver venezolanos que siguen triunfando en este País se trabaja duro pero lo sueños se alcanzan, muy merecido Carolina hablar de la ansiedad es muy importante’, ‘Caro eres mi influencer favorita te admiro mucho y te quiero mucho felicidades por tu nominación te mereces eso y más Dios está contigo siempre’.

‘Ansiedad’ nació en pandemia. Carolina Sandoval se vio en la necesidad de comunicar y crear mientras vencía y sigue venciendo “sus demonios” con el pasar de los días. Asimismo, con el objetivo de apoyar a tantas personas que la padecen, y enseñar a otros tantos a lidiar con quienes la sufren.

