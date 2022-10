Horóscopo chino de hoy 21 de octubre: las predicciones para cada signo

Las predicciones del horóscopo chino se elaboran, principalmente, basándose en las relaciones entre los diferentes signos del zodiaco. Sin embargo, también se tienen en cuenta otras energías adicionales, tales como las estrellas del día. El resultado de combinar toda esta información es justamente las recomendaciones sobre cuáles son las mejores actividades para llevar a cabo durante el día, y cuáles es mejor evitar.

Así, por ejemplo, hoy, la cabra de fuego, se combina con la constelación Kang y un oficial denominado “dar y recibir”. Esta “unión” entre las energías ocasiona que el día sea propicio para presentar solicitudes, mientras no tengan que ver con dinero y, sobre todo, para compartir y ayudar a alguien necesitado.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo que también debes tener en cuenta cuando buscas cuál es tu animal regente es tu día de nacimiento, ya que, si este se ubica entre el 1 de enero y el 4 de febrero, tu signo zodiacal será el del año anterior, puesto que, para la astrología china el año solo inicia hasta el mes de febrero.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La cabra les recomienda a los nacidos en los años de la rata que aprovechen el día para trabajar en su autoestima. Los vaivenes del año tal vez han hecho mella en su amor propio y ya es hora de que lo recuperen. Hagan alguna actividad de la cual estén seguros que los hará sentir mejor e incorporen a su vida una rutina de equilibrio, como meditar, hacer yoga, etc.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La cabra es la antagonista del buey. Por esta razón, lo más recomendable es que se mantengan en su rutina normal y eviten iniciar actividades de importancia. Para equilibrar la energía es conveniente que ayuden a alguna persona o animal desvalido y manténganse alejados de lugares de baja vibración como cementerios y funerarias.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Mantener la boca cerrada es el consejo que le da la cabra al tigre. Hablar de más o incluso, hablar en el momento incorrecto, podría meterlos en muchos problemas. Escuchen y guárdense todo, especialmente lo que otras personas les confíen y sus ideas propias. Si siguen esta recomendación ganarán la confianza de superiores y personas influyentes.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La estrella del romance favorecerá a quienes nacieron en los años del conejo. Quienes tienen una relación formal, podrán hacer alguna propuesta relacionada con dar un paso más, como iniciar una convivencia, por ejemplo. Por su parte, los conejos solteros deberían aprovechar las horas de la noche para salir con sus amigos y conocer nuevas personas. El resultado será bastante interesante.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Es importante que los regidos por el dragón estén pendientes de la salud propia y de los pequeños de la casa. Algunas enfermedades contagiosas podrían obligarlos a visitar el servicio de urgencias. Actúen de manera inmediata ante cualquier síntoma y, ante todo, eviten la automedicación. Quienes tienen hijos dragones del 2012 es importante que estén pendientes de sus amigos cercanos.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El día es propicio para que las serpientes recompongan relaciones rotas u olvidadas. Las ocupaciones diarias y su actitud, a veces soberbia, han llevado a los regidos por la serpiente a alejarse de personas que, en otro momento, eran de su círculo más cercano. La cabra les sugiere que aprovechen la energía de hoy para hacer llamadas o enviar mensajes, incluso, si es del caso, ofreciendo disculpas, no permitan que el tiempo siga pasando con esa “asignatura pendiente”.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los caballos tendrán muchas posibilidades de conocer personas interesantes. Especialmente en su trabajo harán nuevos vínculos que les traerán oportunidades de crecimiento. Acepten todas las invitaciones que les hagan hoy para que puedan activar la energía que los favorece.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La regente del día gozará de una excelente energía para que puedan presentar solicitudes. Si tienen pendiente solicitar algo ante una entidad gubernamental o un superior no duden en aprovechar el día, pues muy seguramente obtendrán una respuesta favorable. Las horas de la tarde serán las más propicias para adelantar estos trámites.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La cabra le sugiere a quienes nacieron en los años del mono que se mantengan alejados de chismes. Eviten participar en cualquier cotilleo, especialmente en su lugar de trabajo, pues las personas que inicien el corrillo serán las mismas que se “laven las manos” en ustedes. Este consejo también aplica para situaciones familiares en las que los monos deberán actuar de la manera más objetiva posible.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El día es adecuado para que quienes nacieron en los años del gallo inicien algún tipo de capacitación. Cada día hay algo nuevo para aprender y esto lo debe tener siempre presente el gallo. No dejen pasar la oportunidad que les trae la cabra y apúntense a cualquier estudio que les ayude a ampliar su currículo. Los idiomas y el manejo de plataformas y redes sociales estarán más favorecidos con la energía de hoy.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Regresa la estabilidad y la tranquilidad a la vida de los perros. Atrás quedarán las constantes disputas y discusiones con su pareja y compañeros de trabajo. La energía se equilibra y podrán de nuevo dormir con tranquilidad. De estos días tan difíciles quedan lecciones que es importante que aprendan y pongan en práctica.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Algunos conflictos familiares le originarán ansiedad y preocupaciones a los regidos por el cerdo. La regente del día les sugiere que no se carguen con nada que no sea propio, apoyen a quien necesite ayuda, pero no tomen partido ni intenten solucionar todo a la vez. Adicional a esto, la cabra les sugiere que inicien alguna rutina saludable que les permita controlar la ansiedad que han estado sintiendo estos días.