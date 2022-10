Novia de Kanye West tiene 24 años y es un modelo de Brasil

El rapero estadounidense, Kanye West, vuelve a dar de qué hablar y en esta oportunidad por darse a conocer que el amor volvió a tocar su puerta. El ex de Kim Kardashian se estaría relacionando con Juliana Nalú, una modelo de origen brasileño de 24 años. Pero esto sin mencionar que el exponente de hip hop se ha dejado ver sonriendo como muy pocas veces.

La nueva novia de Kanye West no pasa desapercibida y es que en el mundo de la moda ya es conocida por haber posado para reconocidas agencias, entre ellas: Mix Models, MGM Models y Élite Model Management. Además es una de las más jóvenes y hermosas. Tiene tan sólo 24 primaveras mientras que el padre de los hijos de Kim Kardashian tiene 45.

Por si fuera poco, la novia del intérprete de “Donda” Kanye West, en su cuenta de Instagram ya cuenta con casi 700 mil seguidores. En sus publicaciones se deja ver increíblemente sensual, sus poses en bañadores y lencería parecen ser sus favoritas.

Quienes ya han tenido la oportunidad de ver a la pareja compartiendo, aseguran que el ex de Kim Kardashian se ve muy enamorado, algo que no sucedía desde hace bastante tiempo. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Entre otros detalles revelaron que la modelo estuvo en París hace semanas y fue ahí en donde conoció al rapero. Pero, habría sido el pasado 10 de octubre que los reporteros gráficos lograron capturarlos por primera vez, mientras llegaban a un hotel en Beverly Hills.

Horas después los capturaron al salir de un restaurante italiano en Santa Mónica. Ahí habrían confirmado que existía algo más que una amistad. Kanye y su novia lucieron gorras a juego con el número 2024, lo que podría indicar que el cantante estaría pensando volver a postularse para las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Lograr ver a Kanye y Juliana juntos se ha vuelto recurrente, pues otras instantáneas se viralizan en redes, las mismas se hicieron el pasado miércoles, justo cuando el cantante llegó a un estudio en Los Ángeles para dar una entrevista y antes de entrar se despidió de su amada con un beso en la boca y un efusivo abrazo.

A menos de un mes de darse a conocer el nuevo amorío de Kanye, los internautas comparan a Juliana con su ex, Kim Kardashian. View this post on Instagram A post shared by JULIANA NALU? (@juliananalu)

La modelo posteó en su cuenta de Instagram par de instantáneas en donde aparece luciendo unos lentes Yeezy, la firma de moda del famoso rapero, desde entonces las comparaciones no se han hecho esperar. View this post on Instagram A post shared by JULIANA NALU? (@juliananalu) View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

