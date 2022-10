Camila Sodi se muestra muy sensual, usando botas altas de látex y un suéter rojo

Uno de los colores favoritos de Camila Sodi es el rojo, y lo dejó ver en su más reciente publicación de Instagram: una foto que la muestra modelando en España, luciendo muy sensual en botas altas de látex y un suéter tejido que usó a manera de minivestido.

Durante sus recientes vacaciones en Yucatán la actriz mexicana de 36 años presumió su escultural figura en un monokini también de color rojo; el mensaje que escribió junto a su post fue: “El paraíso, las mejores piñas coladas, mi familia hermosa, manitas de cangrejo, baños al exterior, vino helado”. View this post on Instagram A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_)

Uno de los próximos proyectos de Camila Sodi es la serie “Cualquier parecido”, que ya está lista, pero que se estrenará hasta el año próximo; además de llevar el rol estelar ella funge como productora. La historia gira en torno a una actriz que para cumplir sus sueños abandona a su esposo (Jeancarlos Canela). En su cuenta de Instagram Camila compartió una foto tomada durante las grabaciones. View this post on Instagram A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_)

También te puede interesar:

-En microbikini Camila Sodi se muestra en el mar haciendo paddle board

-En ajustados leggings Camila Sodi presume su retaguardia mientras practica Pilates