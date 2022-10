Chiquis Rivera presume su nueva figura en ceñido vestido gris y hasta baila sensualmente

Foto: Paul Morigi for Televisa Univision / Getty Images

Chiquis Rivera ha dado una gran sorpresa a sus millones de seguidores en Instagram, pues publicó unas fotografías en las que luce su curvilínea figura en un vestido gris, lo que provocó comentarios de famosas como Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Adamari López. El mensaje que ella escribió junto a las imágenes fue: “Este vestido me hizo sentir como una princesa de la vida real´´. Posteriormente se puso a bailar de manera muy sensual.

Si Chiquis ya había lanzado una línea de cosméticos y otra para el cuidado de la piel, ahora está celebrando que, junto con su amiga Vanessa Sánchez, presenta al mercado el shampoo “Purple Reina”, y ella misma lo promociona así: “Colaboramos para traerles un shampoo MORADO que es LIBRE de sulfato, SIN conservadores y hecho con TODOS los ingredientes naturales para mantener su cabello rubio, gris y/o con mechas ??! Se llama “Purple Reina”. View this post on Instagram A post shared by Vanessa Sanchez Moreno (@hairbyvanessasanchez) View this post on Instagram A post shared by VS CBD (@vs.cbd)

En un clip que compartió en sus historias de esa red social Chiquis aparece muy feliz en la ducha aplicándose el producto, y para ello eligió la canción “Purple rain” de Prince como fondo musical. View this post on Instagram A post shared by ShowNews (@show__news)

