Horóscopo chino de hoy 23 de octubre: las predicciones para cada signo

La semana cierra con la energía del gallo de tierra, la cual solo es propicia para descansar o también, si necesitas poner fin a una relación, la que sea, el día te ayuda a finalizarla de la mejor manera para todas las partes.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo adicional que debes tener en cuenta cuando buscas cuál es tu signo zodiacal es tu día de nacimiento, ya que, si es antes del 4 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior, ya que, de conformidad con los preceptos de la astrología china, el año no inicia el 1 de enero sino en febrero. Así, si alguien nació el 14 de enero de 1991, su signo zodiacal no es la cabra sino el caballo.

Rata (1936 ? 1948 ? 1960 ? 1972 ? 1984 ? 1996 ? 2008 ? 2020)

Quienes nacieron en los años de la rata deberían aprovechar la energía de hoy para hacer un balance personal. El año ya casi llega a su fin y el gallo les recomienda que sean conscientes de lo que han hecho y lo que aún tienen pendiente. No dejen pasar el día sin ser honestos con ustedes y, sobre todo, tener claro como van a actuar de acá en adelante para poder alcanzar sus metas. Durante el día podrían recibir una importante llamada.

Buey (1937 ? 1949 ? 1961 ? 1973 ? 1985 ? 1997 ? 2009 ? 2021)

El gallo le sugiere al buey que organice sus espacios. El desorden solo le está trayendo ansiedad y retrasos. Dejen la pereza a un lado y saquen de su vida todo aquello que ya no usan, está roto o no les sirve. Verán como dentro de pocos días recuperarán algún objeto o documento perdido. Su pareja no estará de buen humor, así que no la presionen, solo necesita un poco de espacio y calma.

Tigre (1938 ? 1950 ? 1962 – 1974 – 1986 ? 1998 ? 2010 ? 2022)

Los regidos por el tigre podrían terminar involucrados en algunos chismes y malentendidos familiares. Si bien, en un principio podría parecer una conversación normal, es recomendable que los tigres agudicen su sexto sentido y le hagan caso a la intuición, pues si actúan de manera desprevenida luego no podrán zafarse con facilidad de la situación.

Conejo (1939 ? 1951 ? 1963 ? 1975 ? 1987 ? 1999 ? 2011)

El signo que más perjudicado podría verse este día es el del conejo. El gallo, quien es su antagonista, le originará discusiones y problemas. Lo mejor que pueden hacer las liebres es dedicarse al descanso, que igual se lo merecen, y mantenerse alejados de reuniones y fiestas, ya que hoy son más propensos a decir lo que no es y terminar involucrados en una confrontación. Consuman mucha agua.

Dragón (1940 ? 1952 ? 1964 ? 1976 ? 1988 ? 2000 ? 2012)

Se aproximan cambios que harán que el dragón sienta que está en medio de un ?terremoto?. Cambios de casa, de trabajo y hasta de ciudad o incluso, pérdidas inesperadas. Cualquier cosa sacudirá a los dragones y los pondrá a replantearse sobre la necesidad de ?avanzar?. Si bien en un principio podrán parecer muy difíciles, pronto se darán cuenta de que era lo mejor para ustedes. Eso sí, es recomendable que no tengan ?asignaturas pendientes? ni ?cabos sin atar?.

Serpiente (1941 ? 1953 ? 1965 ? 1977 ? 1989 ? 2001 ? 2013)

Es probable que las serpientes deban enfrentarse a alguna ruptura amorosa este día. El fin de la relación llegará y tal vez, en malos términos, lo que podría traerles tristeza adicional. El gallo les recomienda que eviten aislarse y, por el contrario, busquen ayuda profesional. Sea un sicólogo, un terapeuta energético, un sacerdote? con lo que se sientan más cómodos, pero no se ?traguen? su dolor en soledad.

Caballo (1942 ? 1954 ? 1966 ? 1978 ? 1990 ? 2002 ? 2014)

Los caballos se sentirán tremendamente hormonales y se dejarán llevar por sus deseos e instintos. Esto estará bien para aquellos caballos solteros que solo quieren relaciones pasajeras y están dispuestos a asumir los riesgos de esto, pero, para quienes ya tienen un compromiso estable o no están seguros de lo que hacen, podrían terminar involucrados en escándalos y rupturas amorosas muy dolorosas.

Cabra (1943 ? 1955 ? 1967 ? 1979 ? 1991 ? 2003 ? 2015)

Hoy, la salud e integridad física deberá ser la prioridad de quienes nacieron en los años de la cabra. Los regidos por este animal suelen no medir las consecuencias de sus actividades físicas y terminan sufriendo lesiones, especialmente en sus articulaciones y huesos. Este día el gallo les recuerda la importancia de actuar con prudencia, especialmente si lo que van a hacer representa riesgos para su bienestar.

Mono (1944 ? 1956 ? 1968 ? 1980 ? 1992 ? 2004 ? 2016)

A los monos podrían hacerles algunas propuestas económicas durante el día. Si bien, en principio pueden parecer bastante prometedoras, la energía de hoy no los favorecerá y, por el contrario, los ubica en un nivel de riesgo y pérdidas muy alto. Si no quieren que su presupuesto se vea bastante afectado por lo que resta del año, es mejor que den un paso al costado y esperen por una mejor opción y un mejor día.

Gallo (1945 ? 1957 ? 1969 ? 1981 ? 1993 ? 2005 ? 2017)

En su papel de regente del día, al gallo se le recomienda que pase tiempo en la naturaleza. Debido a tantas ocupaciones han perdido su conexión con la tierra y esto les puede generar ansiedad, insomnio e, incluso, depresión. Así que vayan a un parque, la playa, un río? lo que tengan más cerca y caminen por lo menos 5 minutos descalzos. Conéctense nuevamente con el corazón de la tierra y, a la vez, descarguen todo lo negativo que estén ?arrastrando?.

Perro (1946 ? 1958 ? 1970 ? 1982 ? 1994 ? 2006 ? 2018)

A quienes nacieron en los años del perro podrían hacerles una propuesta que será beneficiosa para ellos, pero que le causará mucho daño a otros. El gallo les sugiere que mantengan intacta su integridad y no se vinculen en actividades oscuras. Sin importar qué tipo de propuesta sea y el beneficio que creen pueden conseguir, no olviden que el universo todo lo regresa.

Cerdo (1947 ? 1959 ? 1971 ? 1983 ? 1995 ? 2007 ? 2019)

Este es un día en que es mejor que los chanchos se dediquen al descanso y a la introspección. Aún tienen algunos asuntos internos pendientes que requieren aclarar con ustedes mismos. Decisiones importantes que deben analizar y definir, incluso, rompimientos de relaciones que no les aportan nada. No aplacen más lo inevitable, al contrario, enciendan una vela blanca y pídanle al universo la iluminación suficiente para saber cómo actuar.