Livia Brito exhibe sus curvas perfectas y piel bronceada en medio de la playa con bikini de hilos rosado

Livia Brito derritió las redes sociales con una serie de fotografías con las que presumió la espectacular silueta que posee, y es que en ellas apareció modelando un diminuto bikini de hilos en medio de la playa.

La polémica actriz no deja de exponer su silueta en redes sociales, en especial cuando viaja a la playa. Y fue precisamente durante el viaje que realizó en compañía de su novio, Mariano Martínez, donde no dejó pasar la oportunidad de presumir un sexy bikini de hilos que resaltó al máximo su belleza.

En las postales que fueron compartidas con sus 7.4 millones de seguidores de Instagram, la cubana enamoró con los atrevidos posados que hizo, pues no solo permitió ver su escote mientras se broncea bajo los rayos del sol, sino que también mostró su figura entre las olas del mar, junto a su novio y mientras descansa.

“Un poco más de esta maravilla llamada naturaleza“, fue la frase con la que describió la publicación.

Y aunque tiene prohibido ser fotografiada por medios de comunicación y paparazzis, esta es una actividad que realiza continuamente la protagonista de telenovelas como ‘La Desalmada’, ‘Mujer de Nadie’ y ‘ La Piloto’.

Ejemplo de ello fue el día en que posó con un bikini blanco y un ensamble de red del mismo tono, prendas que dejaron nuevamente a la vista su estilizada figura. View this post on Instagram A post shared by ????? ????? ??????? (@liviabritopes)

Mientras que, en una serie de imágenes más, la originaria de La Habana, Cuba, también expuso su torneada retaguardia con una mínima tanguita de hilos en color blanco con la que posó de perfil a la cámara. View this post on Instagram A post shared by ????? ????? ??????? (@liviabritopes)

