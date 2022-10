Vanessa Claudio posa desnuda en el baño, cubriéndose tan sólo con una toalla

A Vanessa Claudio le encanta posar en la intimidad de su casa, y ahora subió la temperatura al máximo con unas fotografías en las que aparece desnuda en el baño, cubriendo su cuerpo tan sólo con una toalla. Ella acompañó las imágenes con un largo texto en el que sobresale lo siguiente: “Me tomo un día para mí .. no tengan miedo a tomarse un tiempo Para ustedes .. PD hay q consentirse .. SPA en casa .. una vez a la semana aprovecho para hacerlo”.

En ese lugar la bella puertorriqueña también lució su figura de modelo usando un sexy conjunto de lencería de encaje, dejando sobre el lavabo su teléfono celular y obteniendo por las fotos más de 166,000 likes en Instagram. View this post on Instagram A post shared by ??????? ??????? (@vanessaclaudio)

Alguien que siempre acompaña a Vanessa es su mascota Luka, y en otras fotos ella aparece muy relajada al despertar junto al simpático perrito, que ya tiene su propia cuenta en esa red social, con más de 64,000 seguidores. View this post on Instagram A post shared by ??????? ??????? (@vanessaclaudio) View this post on Instagram A post shared by Luka Claudio (@lukaclaudior)

