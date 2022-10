En ajustado traje de baño azul Sara Maldonado se muestra nadando en la piscina

Sara Maldonado ha dado una sorpresa a sus seguidores en Instagram, pues en sus más recientes publicaciones se mostró muy sensual, presumiendo su figura en un ajustado traje de baño azul y dejándose ver mientras nadaba en la piscina de un resort.

A la actriz mexicana de 42 años le encanta posar en el agua, y en otras fotos lució su escultural figura usando un traje de baño estampado mientras estaba sumergida en el jacuzzi. Para lograr su perfecto bronceado ella se recostó en un camastro, disfrutando de la vista junto a la piscina. View this post on Instagram A post shared by Maldonado Sara (@saramaldonado) View this post on Instagram A post shared by Maldonado Sara (@saramaldonado)

Hace algunos días se lanzó el más reciente número de la revista Bad Hombre en el que Sara aparece en la portada; además compartió en su cuenta de Instagram una foto que la muestra muy sexy, posando junto a una mesa con frutas y usando un vestido estampado. Ella no deja a un lado su faceta como actriz, ya que el 26 de octubre se estrenará en Vix+ su más reciente película “Mexzombies”. View this post on Instagram A post shared by BADHOMBRE Magazine (@badhombremag)

