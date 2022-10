Horóscopo chino de hoy 24 de octubre: las predicciones para cada signo

El perro de metal será el encargado de iniciar la semana, reforzando por partida doble la energía del mes, pues el regente de octubre también es el perro de metal. Esta unión provocará que el día sea favorable para presentar propuestas y solicitudes de todo tipo.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Además de tu año de nacimiento, también debes tener en cuenta el día, pues si naciste antes del 4 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior, ya que, para la astrología china, el año solar no corre a la par de calendario gregoriano, sino que inicia 35 días después, justamente el 4 de febrero.

Rata (1936 ? 1948 ? 1960 ? 1972 ? 1984 ? 1996 ? 2008 ? 2020)

Es importante que este día, quienes nacieron en los años de la rata, se protejan energéticamente. Una persona cercana está sintiendo mucha envidia hacia ellos y esto les puede generar inconvenientes y hacerlos sentir cansados, como si su energía se hubiera tornado más densa. Lleven con ustedes una turmalina negra e introduzcan sus pies en un baño de tres minutos de agua tibia con sal marina y ruda.

Buey (1937 ? 1949 ? 1961 ? 1973 ? 1985 ? 1997 ? 2009 ? 2021)

Los amores fugaces acompañarán a los bueyes hoy. La constante del día serán relaciones intensas e inolvidables, pero que durarán muy poco. Así que, si lo que están buscando es algo estable y duradero, no se ilusionen con la persona con quien salgan hoy. Los búfalos que ya tienen una pareja estable estarán expuestos a discusiones y malos entendidos.

Tigre (1938 ? 1950 ? 1962 – 1974 – 1986 ? 1998 ? 2010 ? 2022)

Quienes nacieron en los años del tigre se sentirán justo como son, un mar de vitalidad. Hoy querrán hacer cuanta actividad les propongan y ser los primeros en todo. Así que el perro les sugiere que aprovechen esa energía para ponerse al día en sus labores y empezar la semana más ?livianos?. También es importante que conduzcan o practiquen deportes con precaución.

Conejo (1939 ? 1951 ? 1963 ? 1975 ? 1987 ? 1999 ? 2011)

Los celos, tanto a nivel sentimental como laboral, podrían complicarles el día a los conejos. Tendrán su pensamiento nublado y verán cosas donde no las hay, y actuarán según su realidad. Esto los llevará a hacer reclamos injustificados, asumir actitudes incorrectas y hasta a involucrarse en disputas. Es recomendable que no se dejen llevar por esta actitud, pues ustedes son los únicos que van a perder.

Dragón (1940 ? 1952 ? 1964 ? 1976 ? 1988 ? 2000 ? 2012)

Dos perros idénticos estarán ?ladrándole? al dragón. Es mejor que quienes estén regidos por el quimérico animal se limiten a su rutina del día y no inicien ninguna actividad importante. Aunque la semana apenas está iniciando, es mejor que procuren descansar un poco más y regresar temprano a casa.

Serpiente (1941 ? 1953 ? 1965 ? 1977 ? 1989 ? 2001 ? 2013)

Las serpientes deberán ser muy cuidadosas con sus finanzas. No presten ni pidan prestado dinero y controlen muy bien sus gastos, no solo hoy sino durante toda la semana. La estrella de la bancarrota las acompaña y con mucha fuerza. Eviten cualquier negociación y si deben firmar algún documento léanlo muy bien primero, si es del caso, acompañados de un profesional.

Caballo (1942 ? 1954 ? 1966 ? 1978 ? 1990 ? 2002 ? 2014)

Es importante que los caballos se armen de paciencia este día. Las personas que los rodean no estarán marchando a su ritmo y si intenta apurarlas o, pero aún, se exaspera, las cosas se pueden volver en su contra. El perro, siempre tan paciente, les sugiere que en vez de exigir lo que tal vez otro no está en capacidad de dar, sean proactivos y busquen soluciones y alternativas.

Cabra (1943 ? 1955 ? 1967 ? 1979 ? 1991 ? 2003 ? 2015)

La reputación de la cabra estará en entredicho este día. Sus últimas actuaciones a nivel personal, profesional y sentimental darán mucho de qué hablar y pondrán a los regidos por la oveja en el ?ojo del huracán?. Hoy, el perro les da la oportunidad para que recompongan la situación. Ofrezcan disculpas y, ante todo, hagan lo correcto. Las consecuencias, si siguen actuando así, serán muy graves.

Mono (1944 ? 1956 ? 1968 ? 1980 ? 1992 ? 2004 ? 2016)

Es importante que quienes nacieron en los años del mono le pongan atención a su salud. Esas molestias en la garganta u oídos, que tienen desde hace unos días, se está convirtiendo en algo más delicado, y el mono insiste en ignorarlo. Ya es hora de acudir al doctor y, además, buscar ayuda en alguna terapia energética, pues podría ser un desequilibrio en su chakra garganta por no decir lo que piensan y sienten, o por estar escuchando más de lo que necesitan.

Gallo (1945 ? 1957 ? 1969 ? 1981 ? 1993 ? 2005 ? 2017)

La semana inicia con una importante recomendación para los regidos por el gallo: mantengan la boca cerrada. La prudencia deberá estar presente en todas las actividades que lleven a cabo hoy. No hablen si no les preguntan, e incluso, siendo este el caso, midan muy bien sus palabras, pues la falta de ?filtro? generará malos entendidos no solo para ustedes sino para terceros que les confiaron secretos.

Perro (1946 ? 1958 ? 1970 ? 1982 ? 1994 ? 2006 ? 2018)

Con la energía idéntica por partida doble, el perro tendrá hoy una capacidad de convencimiento extraordinaria. Aprovechen este apoyo que les da el universo para hacer propuestas y solicitudes de todo tipo. Aumentos de sueldo, aplicar a nuevos trabajos, préstamos bancarios, becas y hasta las propuestas de matrimonio se verán beneficiadas hoy.

Cerdo (1947 ? 1959 ? 1971 ? 1983 ? 1995 ? 2007 ? 2019)

Viejos amores regresarán a la vida del chancho. Personas que los marcaron y dejaron huella imborrable. La posibilidad de retomar ese viejo amor hará temblar de emoción a los regidos por el cerdo. Sin embargo, es muy importante que esta vez hagan muy bien las cosas, no tengan dos relaciones al tiempo, sean honestos y, especialmente, dejen todo muy claro desde el principio.