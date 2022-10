Becky G posa sexy al presumir su retaguardia en pantalones deportivos negros

Los últimos días han sido de gran actividad para Becky G, quien durante su viaje a Madrid se tomó un descanso para tomarse unas fotos en las que aparece muy sexy, usando un track suit negro que tenía escrito en los pantalones la palabra “Juicy”. Ella posó de espaldas y lució su retaguardia, obteniendo por las imágenes casi medio millón de likes en Instagram.

La cantante también publicó imágenes en las que aparece usando botas altas, minifalda y una blusa blanca que, abierta, dejó ver parte de su sostén; el domingo 23 se encontró con el piloto mexicano Checo Pérez, durante un evento para promocionar el Gran Premio de Austin.

El pasado fin de semana Becky fue invitada especial en el concierto de la reguetonera Karol G, y tras compartir el escenario ambas posaron muy felices. El mensaje que escribió junto a su post fue: “Karol G, cuando una está ganando, todas estamos ganando. Orgullosa de ti, hermana. Gracias por la invitación”. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

