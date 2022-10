Celia Lora eleva la temperatura posando con body de encaje traslúcido junto a Ignacia Michelson

Celia Lora continúa arrasando con las candentes publicaciones que comparte dentro de las redes sociales, y una vez más atrajo miles de miradas al posar con un revelador body de encaje completamente transparente que dejó en evidencia más que sus voluptuosas curvas, además de aparecer acompañada por su amiga Ignacia Michelson.

La modelo mexicana saltó a la fama hace más de una década posando para la revista Playboy, en donde logró gran popularidad por mostrar sus curvas al desnudo; pero es gracias a su irreverente personalidad y deslumbrante belleza que actualmente también cuenta con el reconocimiento del público que la admira a través de las redes sociales.

Y aunque ha confesado que prefiere mostrarse completamente al natural en las publicaciones impresas, constantemente aparece posando con sugerentes prendas de lencería que están muy cerca de mostrarlo todo, tal como se dejó ver en una de sus más recientes publicaciones de Instagram, en donde compartió una acalorada postal que enamoró a miles.

En la instantánea, Celia Lora se lució con un body de encaje traslúcido en color amarillo, prenda que no solamente la ayudó a resaltar sus despampanantes curvas. Pero como ya es costumbre en las publicaciones que comparte actualmente, una vez más apareció acompañada por una de sus grandes amigas, la modelo argentina Ignacia Michelson, quien también utilizó un diminuto conjunto de lencería en el mismo tono.

En esta ocasión, Nacha Michelson dio la espalda a la cámara y tal como lo ha hecho en otras publicaciones, dejó en evidencia su torneada retaguardia con ayuda de una mínima tanguita.

Parte de la candente sesión fotográfica ya había sido compartido semanas atrás y aunque ninguna de las imágenes había sido tan reveladora como esta, siempre ha logrado causar tremendo alboroto ante más de 10 millones de seguidores.

Anteriormente, la explosiva dupla había expuesto su silueta mientras se abrazan y de perfil a la cámara, desatando una lluvia de reacciones. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Mientras que en un par de imágenes más, Ignacia y Celia se colocaron espalda contra espalda y de frente a la cámara para dejar al descubierto los descarados atuendos que resaltaron sus curvas. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora) View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

