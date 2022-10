En ceñidos leggings azules Ninel Conde muestra su rutina de ejercicios desde un balcón

Desde hace ya varios meses Ninel Conde informó a sus fans que gusta de hacer ejercicio los domingos, y ahora publicó unos videos en los que se muestra en un balcón, usando ajustados leggings azules y realizando unas rutinas para desarrollar las piernas y glúteos: “20 segundos del ejercicio y 10 de descanso…en 19 minutos quemas calorías y aceleras el metabolismo”.

No es común que el bombón asesino comparta recetas con sus seguidores, pero ahora lo hizo con una para un desayuno saludable, en la que incorpora proteína, avena y canela: “Agrega miel maple sin azúcar y listo ! Disfruta !” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde? (@ninelconde)

Ninel también lució su retaguardia mientras levantaba pesas en el gimnasio, demostrando que a sus 46 años tiene una figura envidiable. El mensaje que escribió junto a su publicación fue: “Comienza la semana sonriendo a la adversidad .. eso es la fe”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde? (@ninelconde)

